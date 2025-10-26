Công ước Hà Nội: Công cụ mạnh mẽ củng cố khả năng phòng thủ trước tội phạm mạng

(Ngày Nay) - "Công ước về tội phạm mạng của Liên hợp quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng".
Truyền thông Nhật Bản ngày 25/10 đã đưa tin về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), dẫn nhận định cho rằng đây là một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên hợp quốc về tội phạm mạng, nhằm giải quyết các tội phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu.

Hãng thông tấn Jiji đưa tin “Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, được Liên hợp quốc thông qua năm 2024, đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 25/10".

Hãng Jiji dẫn nguồn truyền thông Việt Nam cho biết gần 70 quốc gia đã ký kết Công ước và văn bản này sẽ có hiệu lực sau khi 40 quốc gia hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nước.

Theo hãng tin Jiji, Công ước này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, quy định về chia sẻ dữ liệu điện tử được coi là bằng chứng tội phạm cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển.

Đây là hiệp ước đầu tiên về tội phạm mạng được Liên hợp quốc thông qua, trong đó các quốc gia thành viên được yêu cầu xây dựng và hoàn thiện luật pháp trong nước để xử lý các hành vi như truy cập trái phép và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Trong khi đó, báo Nikkei Asia cho biết Công ước Hà Nội sẽ hợp lý hóa hợp tác quốc tế chống lại tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Nikkei Asia dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Công ước về tội phạm mạng của Liên hợp quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng".

