Hà Nội tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1/7

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 - 9/7, Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 (2026-2027) theo hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường công lập.

Theo đó, thời gian tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển sinh trẻ 3-5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7; tuyển sinh lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Nếu phụ huynh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian trên thì có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 12/7 đến ngày 18/7. Riêng các trường tư thục được tuyển sinh từ ngày 31/5 đến ngày 12/7. Các trường cập nhật danh sách trúng tuyển chậm nhất ngày 23/7.

Về phương thức tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện xét tuyển theo nơi cư trú, ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”, bảo đảm khoa học, hợp lý; tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia và bảo đảm tính minh bạch, khách quan, chính xác. Đây là điểm mới trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại Hà Nội thay cho việc tuyển sinh theo địa giới hành chính trước đây; đồng thời việc ứng dụng GIS và AI trong tuyển sinh sẽ giúp minh bạch hóa, giảm quá tải cục bộ, hạn chế trái tuyến, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư để bảo đảm xác thực thông tin học sinh, tăng cường bảo mật, an toàn và chính xác. Vì vậy, phụ huynh cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin cư trú theo dữ liệu dân cư quốc gia để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quy định, các trường trung học cơ sở chất lượng cao, trường tư thục và các trường có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức như hỏi - đáp, viết, thuyết trình...

Căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường trung học cơ sở báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt. UBND xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có), bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn.