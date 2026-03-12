Thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Thí sinh được cộng không quá 3,5 điểm ưu tiên, khuyến khích

(Ngày Nay) - Thông tin về chế độ cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, thí sinh được hưởng đồng thời nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích sẽ được cộng điểm, nhưng tổng mức cộng tối đa không quá 3,5 điểm.

Theo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, quy định cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo Điều 14, Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 10 của mỗi môn thi.

Cụ thể, các đối tượng cộng điểm ưu tiên được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 được cộng 2 điểm, gồm: con liệt sĩ; con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người đó bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nhóm 2 được cộng 1,5 điểm, gồm: Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%; con bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%; con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người đó bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Nhóm 3 được cộng 1 điểm, gồm: Học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; học sinh đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, trong trường hợp học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích, tổng số điểm được cộng không vượt quá 3,5 điểm. Quy định cộng điểm này chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo ba nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Bên cạnh hình thức thi tuyển, Thành phố cũng thực hiện tuyển thẳng đối với một số đối tượng. Điều kiện chung là học sinh hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025 - 2026 tại TP Hồ Chí Minh, trong độ tuổi quy định và thuộc một trong các diện: học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật.

Ngoài ra, học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức trong các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; hoặc đạt giải quốc tế theo quyết định cử dự thi của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng thuộc diện được xét tuyển thẳng.

Đối với học sinh đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học hoặc đạt giải quốc tế ở các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông, các em được đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngoại trừ các trường THPT chuyên.

Những trường hợp tuyển thẳng còn lại có thể đăng ký vào các trường THPT (trừ trường chuyên và một số trường hợp đặc thù). Việc phân bổ trường có thể khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, tùy theo chỉ tiêu tuyển sinh và khả năng tiếp nhận của từng trường, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi làm việc của cha mẹ học sinh và điều kiện học tập của học sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh, hình thức tuyển thẳng không áp dụng đối với học sinh tốt nghiệp THCS ngoài năm học 2025 - 2026, nhằm bảo đảm thống nhất với kế hoạch tuyển sinh của năm học.