11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử (Ngày Nay) - Các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý khống chế dịch có hiệu quả.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính đa tầng hướng tới tăng trưởng hai con số (Ngày Nay) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các tổ chức tài chính cùng nhìn nhận yêu cầu cấp bách trong việc thiết lập một hệ sinh thái tài chính đa tầng.

Xung đột tại Trung Đông kéo dài có thể "phá hủy" nền kinh tế thế giới (Ngày Nay) - Iran cho biết đã sẵn sàng cho xung đột dài hạn tại Trung Đông và cảnh báo căng thẳng leo thang ở Eo biển Hormuz có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.

TP HCM rà soát, thu hồi hơn 700 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe​ (Ngày Nay) - Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.

Khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đất Kinh Bắc (Ngày Nay) - Không chỉ là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các lễ hội đầu năm tại Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn với du khách trong hành trình tìm về cội nguồn, trải nghiệm không gian du lịch văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Băng biển Bắc Cực chạm ngưỡng thấp nhất trong 40 năm (Ngày Nay) - Diện tích băng biển ở Bắc Cực ghi nhận khoảng 14,22 triệu km², đã giảm trong vài ngày gần đây, cho thấy diện tích băng có khả năng nằm trong những năm thấp nhất từng được ghi nhận.

Ban hành quy định Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia (Ngày Nay) - Việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm an toàn, độ tin cậy và không gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và đời sống tinh thần của con người.

Tám nhân vật có uy tín chia sẻ bí quyết sống trong thời AI (Ngày Nay) -Ấn phẩm “The Universal Within - Vũ trụ của TÂM” (GG Corporation và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt công chúng ngày 12/3 tại TPHCM, chia sẻ những bí quyết quý giá hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.

"Cơn sóng" mới đối với kinh tế toàn cầu (Ngày Nay) - Giá dầu thế giới tăng vọt vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng kinh tế toàn cầu.