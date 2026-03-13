11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á

(Ngày Nay) - Các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý khống chế dịch có hiệu quả.
(Ngày Nay) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các tổ chức tài chính cùng nhìn nhận yêu cầu cấp bách trong việc thiết lập một hệ sinh thái tài chính đa tầng.
(Ngày Nay) - Iran cho biết đã sẵn sàng cho xung đột dài hạn tại Trung Đông và cảnh báo căng thẳng leo thang ở Eo biển Hormuz có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.
(Ngày Nay) - Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.
(Ngày Nay) - Không chỉ là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các lễ hội đầu năm tại Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn với du khách trong hành trình tìm về cội nguồn, trải nghiệm không gian du lịch văn hóa, tâm linh đặc sắc.
(Ngày Nay) -Ấn phẩm “The Universal Within - Vũ trụ của TÂM” (GG Corporation và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt công chúng ngày 12/3 tại TPHCM, chia sẻ những bí quyết quý giá hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.