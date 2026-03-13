11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổ chức Times Higher Education ngày 11/3/2026 công bố bảng xếp hạng đại học thí điểm ở khu vực Đông Nam Á với 104 trường từ 8 quốc gia. Việt Nam có hai đại học góp mặt trong top 20.

Tổ chức Times Higher Education ngày 11/3/2026 công bố bảng xếp hạng đại học thí điểm ở khu vực Đông Nam Á với 104 trường từ 8 quốc gia.

Việt Nam có hai đại học góp mặt trong top 20, là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân, lần lượt ở vị trí thứ 13 và 19.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á ảnh 1
PV
Times Higher Education Giáo dục Đông Nam Á Cơ sở giáo dục đại học Giáo dục đại học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn Johnny Burke (Anh), doanh nhân - nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam, bà Lưu Bảo Hương (đại diện dự án Living Heritage), nhiếp ảnh gia Minh Hòa, nhà báo – đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa… tại buổi ra mắt sách Vũ trụ của TÂM tại TPHCM
Tám nhân vật có uy tín chia sẻ bí quyết sống trong thời AI
(Ngày Nay) -Ấn phẩm “The Universal Within - Vũ trụ của TÂM” (GG Corporation và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt công chúng ngày 12/3 tại TPHCM, chia sẻ những bí quyết quý giá hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.
"Cơn sóng" mới đối với kinh tế toàn cầu
"Cơn sóng" mới đối với kinh tế toàn cầu
(Ngày Nay) - Giá dầu thế giới tăng vọt vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng kinh tế toàn cầu.