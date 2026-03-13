Phát động cuộc thi “Rocket to Business Development 2026”

(Ngày Nay) - Cuộc thi “Rocket to Business Development 2026” do Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Dynamic NEU tổ chức, dự kiến thu hút sự đăng ký tham gia của 1000 - 1200 sinh viên trên toàn quốc. Chương trình hướng tới mục đích tạo ra một sân chơi thực tiễn dành cho sinh viên quan tâm tới lĩnh vực Phát triển Kinh doanh - Business Development (BD).

Thành lập ngày 6/4/2017, CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Dynamic NEU trực thuộc Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân, hướng tới việc xây dựng môi trường để các bạn trẻ khám phá năng lực bản thân, từng bước hiện thực hóa ý tưởng thông qua các dự án kinh doanh và các sự kiện trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Với sự bảo trợ chuyên môn của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Hướng nghiệp (CICN), Rocket to Business Development 2026” (RBD 2026) mang đến cơ hội cho những bạn trẻ yêu thích kinh doanh được học hỏi và thử thách bản thân trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ hội trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường cạnh tranh, sáng tạo.

Rocket to Business Development là một trong những cuộc thi sinh viên đầu tiên tại Việt Nam mang tính “thực chiến”, mô phỏng các công việc của vị trí Business Development trong doanh nghiệp. Các vòng thi như: nghiên cứu thị trường, giải quyết bài toán kinh doanh và các hoạt động đào tạo chuyên sâu sẽ giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận rõ hơn với lĩnh vực BD - một ngành nghề còn tương đối mới nhưng có nhiều tiềm năng phát triển.Cuộc thi được kỳ vọng mang tới cho sinh viên kiến thức và góc nhìn thực tiễn về lĩnh vực phát triển kinh doanh thông qua các hoạt động trải nghiệm và các buổi huấn luyện từ đội ngũ cố vấn có kinh nghiệm. Qua đó, người tham gia có cơ hội phát triển kỹ năng phân tích thị trường, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, chương trình mở ra cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần ươm mầm nguồn nhân lực trẻ cho ngành Business Development, đồng thời tạo cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận với những sinh viên năng động, có tinh thần học hỏi từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Đây cũng là cơ hội giúp các doanh nghiệp lan tỏa hình ảnh thương hiệu tới cộng đồng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và sinh viên các trường đại học trên toàn quốc nói chung, đặc biệt là tăng cường kết nối với các đơn vị tài trợ, đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thời hạn đăng ký tham dự cuộc thi diễn ra từ ngày 12/03 đến ngày 24/03/2026.