(Ngày Nay) - Năm học 2025-2026, Thủ đô có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 công lập là 88.000, gồm cả hệ giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.
Hà Nội chốt lịch thi tuyển sinh lớp 10 vào hai ngày 30 và 31/5

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thủ đô năm nay sẽ diễn ra vào hai ngày 30 và 31/5, theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố.

Thí sinh sẽ dự thi ba môn là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Lịch thi cụ thể từng môn như sau:

Với hệ công lập không chuyên, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông, xếp theo thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh được xét nguyện vọng 2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 tối thiểu 0,5 điểm). Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, học sinh được xét nguyện vọng 3 (cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng tối thiểu 1 điểm).

Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba bài thi cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Năm học 2026-2027 Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 88.000 chỉ tiêu lớp 10 hệ công lập, bao gồm cả trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chỉ tiêu cho hệ ngoài công lập khoảng 59.000 học sinh.

Năm học 2025-2026, Thủ đô có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

