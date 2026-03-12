Liveshow Kịch báo chí 2026: Khi “Những người bình thường” bước lên sân khấu

(Ngày Nay) - Sau bốn mùa tổ chức thành công, Liveshow Kịch của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức trở lại với chủ đề “Những người bình thường”. Đêm kịch hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện đời thường được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu đầy sáng tạo.

Liveshow Kịch là chuỗi sự kiện biểu diễn nghệ thuật do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện. Trải qua bốn mùa ghi dấu ấn, chương trình đã trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật quen thuộc của sinh viên, đồng thời ghi dấu ấn với tinh thần trẻ trung, sáng tạo và những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Trở lại với mùa thứ năm, Liveshow Kịch lựa chọn chủ đề “Những Người Bình Thường”, mở ra thế giới của những con người không nằm ở trung tâm sự chú ý nhưng vẫn âm thầm tạo nên các giá trị bền bỉ trong đời sống. Vở diễn theo chân nữ phóng viên trẻ đi tìm lại đam mê với nghề. Trong lần ghé thăm một ngôi làng nhỏ, cô có cơ hội gặp gỡ những con người bình dị nhưng ẩn chứa sức mạnh tinh thần to lớn: người mẹ bán phở tần tảo nuôi con, bác tổ trưởng tổ dân phố lặng lẽ vun vén cho xóm làng hay cô gái sáng tạo nội dung mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Thông qua từng câu chuyện nhỏ, chương trình gửi gắm thông điệp về giá trị của sự đóng góp thầm lặng trong cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ được đo bằng danh tiếng hay thành tựu, mà còn đến từ việc mỗi người được sống đúng với lựa chọn của mình và nhận ra sự hiện diện của bản thân mang ý nghĩa đối với những người xung quanh.

Liveshow Kịch 2026 được triển khai với nhiều hoạt động bên lề nhằm kết nối khán giả và lan tỏa thông tin về chương trình. Nổi bật trong số đó là sự kiện Check-in Photobooth kết hợp hoạt động nhận vé tham dự đêm kịch, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4. Đây là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu về chương trình, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác trước khi bước vào đêm diễn chính.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm kịch “Những người bình thường” vào ngày 10/04/2026, do đội Kịch - Đội Văn nghệ Xung kích AJC biểu diễn. Vở diễn được đầu tư công phu từ kịch bản đến dàn dựng sân khấu, kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn cho khán giả.

Với chủ đề giàu ý nghĩa cùng sự chuẩn bị bài bản, Liveshow Kịch 2026 - Những người bình thường được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành công của chuỗi chương trình. Bên cạnh đó, vở diễn cũng góp phần đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với khán giả trẻ.