Liveshow Kịch báo chí 2026: Khi “Những người bình thường” bước lên sân khấu

Khánh Ngọc In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sau bốn mùa tổ chức thành công, Liveshow Kịch của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức trở lại với chủ đề “Những người bình thường”. Đêm kịch hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện đời thường được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu đầy sáng tạo.
Liveshow Kịch quy tụ nhiều sinh viên đam mê nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Liveshow Kịch quy tụ nhiều sinh viên đam mê nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Liveshow Kịch là chuỗi sự kiện biểu diễn nghệ thuật do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện. Trải qua bốn mùa ghi dấu ấn, chương trình đã trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật quen thuộc của sinh viên, đồng thời ghi dấu ấn với tinh thần trẻ trung, sáng tạo và những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Trở lại với mùa thứ năm, Liveshow Kịch lựa chọn chủ đề “Những Người Bình Thường”, mở ra thế giới của những con người không nằm ở trung tâm sự chú ý nhưng vẫn âm thầm tạo nên các giá trị bền bỉ trong đời sống. Vở diễn theo chân nữ phóng viên trẻ đi tìm lại đam mê với nghề. Trong lần ghé thăm một ngôi làng nhỏ, cô có cơ hội gặp gỡ những con người bình dị nhưng ẩn chứa sức mạnh tinh thần to lớn: người mẹ bán phở tần tảo nuôi con, bác tổ trưởng tổ dân phố lặng lẽ vun vén cho xóm làng hay cô gái sáng tạo nội dung mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Thông qua từng câu chuyện nhỏ, chương trình gửi gắm thông điệp về giá trị của sự đóng góp thầm lặng trong cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ được đo bằng danh tiếng hay thành tựu, mà còn đến từ việc mỗi người được sống đúng với lựa chọn của mình và nhận ra sự hiện diện của bản thân mang ý nghĩa đối với những người xung quanh.

Liveshow Kịch báo chí 2026: Khi “Những người bình thường” bước lên sân khấu ảnh 1

Sau nhiều mùa thành công, Liveshow Kịch 2026 chính thức trở lại, mang sân khấu kịch nói đến gần các bạn trẻ.

Liveshow Kịch 2026 được triển khai với nhiều hoạt động bên lề nhằm kết nối khán giả và lan tỏa thông tin về chương trình. Nổi bật trong số đó là sự kiện Check-in Photobooth kết hợp hoạt động nhận vé tham dự đêm kịch, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4. Đây là cơ hội để các bạn trẻ tìm hiểu về chương trình, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác trước khi bước vào đêm diễn chính.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm kịch “Những người bình thường” vào ngày 10/04/2026, do đội Kịch - Đội Văn nghệ Xung kích AJC biểu diễn. Vở diễn được đầu tư công phu từ kịch bản đến dàn dựng sân khấu, kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn cho khán giả.

Liveshow Kịch báo chí 2026: Khi “Những người bình thường” bước lên sân khấu ảnh 2
Liveshow Kịch báo chí 2026: Khi “Những người bình thường” bước lên sân khấu ảnh 3
Liveshow Kịch thu hút đông đảo khán giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Với chủ đề giàu ý nghĩa cùng sự chuẩn bị bài bản, Liveshow Kịch 2026 - Những người bình thường được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành công của chuỗi chương trình. Bên cạnh đó, vở diễn cũng góp phần đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với khán giả trẻ.

Khánh Ngọc
liveshow kịch những người bình thường

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn Johnny Burke (Anh), doanh nhân - nhà hảo tâm Nguyễn Phương Lam, bà Lưu Bảo Hương (đại diện dự án Living Heritage), nhiếp ảnh gia Minh Hòa, nhà báo – đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa… tại buổi ra mắt sách Vũ trụ của TÂM tại TPHCM
Tám nhân vật có uy tín chia sẻ bí quyết sống trong thời AI
(Ngày Nay) -Ấn phẩm “The Universal Within - Vũ trụ của TÂM” (GG Corporation và NXB Dân trí ấn hành) ra mắt công chúng ngày 12/3 tại TPHCM, chia sẻ những bí quyết quý giá hướng người đọc đến một cuộc sống chất lượng cao, thịnh vượng giữa những biến đổi không ngừng của thời đại.
"Cơn sóng" mới đối với kinh tế toàn cầu
"Cơn sóng" mới đối với kinh tế toàn cầu
(Ngày Nay) - Giá dầu thế giới tăng vọt vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Chọn ngành học đại học: Rộng cửa xét tuyển nhưng cần tính đường dài
Chọn ngành học đại học: Rộng cửa xét tuyển nhưng cần tính đường dài
(Ngày Nay) - Nhiều ngành đào tạo tại các trường đại học hiện nay có cơ hội xét tuyển khá rộng với nhiều phương thức và tổ hợp môn khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc chọn ngành không chỉ dừng ở khả năng trúng tuyển mà cần cân nhắc kỹ năng lực bản thân, yêu cầu nghề nghiệp và sự cạnh tranh của thị trường lao động trong tương lai.
Dùng máy tính nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh Glôcôm gây mù lòa
Dùng máy tính nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh Glôcôm gây mù lòa
(Ngày Nay) - Glôcôm hiện là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau đục thủy tinh thể. Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, cần chủ động khám mắt định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.