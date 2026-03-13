Một cuộc trò chuyện đúng lúc có thể thay đổi số phận một đứa trẻ

(Ngày Nay) - Theo World Health Organization (WHO), tự sát là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở thanh thiếu niên trên toàn cầu. Đằng sau những con số thống kê là nhiều câu chuyện về những người trẻ phải đối mặt với cảm giác cô đơn, áp lực và khủng hoảng tâm lý mà đôi khi không được nhận diện hoặc lắng nghe kịp thời.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Y tế MedNeuro tổ chức workshop trực tuyến với chủ đề “Con ơi ở lại!”, nhằm chia sẻ kiến thức và nâng cao nhận thức về phòng ngừa tự sát ở thanh thiếu niên. Chương trình được kỳ vọng mang đến những góc nhìn chuyên môn cũng như gợi mở các cách tiếp cận phù hợp để người lớn có thể đồng hành và hỗ trợ người trẻ trong giai đoạn khó khăn.

Workshop sẽ diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 20/3/2026, theo hình thức phát trực tuyến đa nền tảng và không thu phí tham dự. Chương trình có sự tham gia của hai diễn giả trong lĩnh vực tâm lý và sức khỏe cộng đồng gồm TS. Nguyễn Thị Mai Hương: Tiến sĩ Tâm lý học với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tâm lý học và Công tác xã hội, chuyên sâu về tham vấn và trị liệu trẻ em - gia đình và ThS. NCS. Lê Đào Anh Khương: chuyên viên tham vấn tâm lý và nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng với hơn 10 năm kinh nghiệm đồng hành cùng cá nhân trong các giai đoạn chuyển tiếp và khủng hoảng cảm xúc.

Theo ban tổ chức, nhiều thanh thiếu niên vẫn duy trì nhịp sống học tập và sinh hoạt bình thường nhưng bên trong có thể đang phải đối mặt với những áp lực tâm lý phức tạp. Không ít trường hợp trước khi xảy ra những hậu quả đáng tiếc đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, song chưa được nhận diện hoặc hỗ trợ kịp thời.

Thông qua chuỗi nội dung trong tháng với chủ đề phòng ngừa tự sát ở thanh thiếu niên, MedNeuro mong muốn cung cấp thêm thông tin để phụ huynh và giáo viên hiểu rõ hơn về tâm lý của người trẻ, cũng như cách lắng nghe, nhận diện dấu hiệu nguy cơ và hỗ trợ cảm xúc trong những tình huống khẩn cấp.Theo đơn vị tổ chức, đôi khi một cuộc trò chuyện đúng thời điểm, sự bình tĩnh của người lớn hay một môi trường an toàn có thể trở thành điểm tựa quan trọng giúp người trẻ vượt qua khủng hoảng.