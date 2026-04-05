Hai triệu tỷ đồng được người Việt chi ra trong ba tháng đầu năm

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố ngày 4/4, thị trường nội địa trong quý đầu của năm 2026 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bằng con số ấn tượng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước nhờ nội lực tiêu dùng mạnh. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đạt 7%, cho thấy sức mua của người dân không chỉ tăng về giá trị hiện hành mà còn tăng trưởng thực chất về khối lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ. Theo Cục Thống kê, động lực quan trọng thúc đẩy sự khởi sắc này đến từ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán chào năm mới, kết hợp với sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Chỉ tính riêng trong tháng Ba, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 638,6 nghìn tỷ đồng, tăng tới 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng chú ý trong tháng là doanh thu nhóm hàng xăng dầu ghi nhận mức tăng đột biến 23,3% do biến động giá và nhu cầu di chuyển. Bên cạnh đó, các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tăng 10,7%, hàng may mặc tăng 9,3%, dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng đạt mức tăng trưởng cao 13,9%. Những chỉ số này phản ánh một thị trường nội địa đang vận hành sôi động, tạo đà tâm lý tích cực cho các doanh nghiệp cung ứng và dịch vụ.

Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ quý 1, doanh thu bán lẻ hàng hóa đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 76,3% tổng mức, tương đương 1.452,4 nghìn tỷ đồng và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm hàng may mặc và lương thực, thực phẩm duy trì mức tăng trưởng ổn định lần lượt là 9,9% và 9,8%. Các địa phương trọng điểm về thương mại đã ghi nhận những kết quả rất khả quan, tiêu biểu như Quảng Ninh tăng 12,8%, Bắc Ninh tăng 11,4%, Đồng Nai và Cần Thơ cùng ghi nhận mức tăng 9,9%. Sự đồng đều trong tăng trưởng tại các địa phương này thể hiện sức cầu đang lan tỏa tại các vùng kinh tế.

Báo cáo cũng chỉ ra lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống có một quý kinh doanh thành công với doanh thu ước đạt 234,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Những trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng dẫn đầu với mức tăng 18,1%, theo sau là Cần Thơ với 15,1% và Hải Phòng là 14,7%. Hai đầu tàu kinh tế là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt đạt 11,3% và 8,6%, khẳng định vị thế trung tâm tiêu dùng và dịch vụ hàng đầu cả nước.

Đặc biệt, doanh thu du lịch lữ hành trong quý 1 ghi nhận mức tăng 12,5%, đạt 22,9 nghìn tỷ đồng. Theo Cục Thống kê, kết quả này có được nhờ lượng khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao trong những dịp lễ hội đầu năm. Một số địa phương đã tận dụng tốt lợi thế để bứt phá là Khánh Hòa với mức tăng trưởng ấn tượng 30,7%, An Giang tăng 25,8% và Quảng Ninh tăng 24,2%. Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác cũng đạt 192,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8% với sự đóng góp tích cực từ các tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh và Ninh Bình.