Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất

(Ngày Nay) - Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 7/7, nước này đã thành công đưa vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo, nhằm mục đích tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.

Thông tin từ KASA cho biết tên lửa Falcon 9 của Công ty SpaceX (Mỹ) đã phóng vệ tinh này cùng 80 tải trọng không gian khác lúc rạng sáng 7/7 (giờ Mỹ) từ Căn cứ Không gian Vandenberg, bang California, trong khuôn khổ sứ mệnh vận chuyển chung Transporter-17 của SpaceX. Theo KASA, vệ tinh dự kiến tách khỏi tên lửa sau khi phóng khoảng 2 tiếng 22 phút và thực hiện liên lạc đầu tiên với trạm mặt đất Svalbard tại Na Uy khoảng 30 phút sau đó để xác nhận tình trạng hoạt động trên quỹ đạo.

Đây là vệ tinh đầu tiên của Hàn Quốc được phát triển chuyên biệt phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp. Vệ tinh được trang bị camera quan sát diện rộng do Hàn Quốc tự phát triển, có khả năng chụp ảnh toàn bộ lãnh thổ nước này và Bán đảo Triều Tiên theo chu kỳ 3 ngày/lần. Dữ liệu thu thập từ vệ tinh sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích như theo dõi sinh trưởng cây trồng, quản lý tài nguyên rừng, giám sát diễn biến môi trường, ứng phó thiên tai và phân tích biến đổi khí hậu. Sau khi hoàn tất quá trình phóng, vệ tinh sẽ trải qua giai đoạn kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống và xác minh chất lượng dữ liệu trong khoảng 3-4 tháng trước khi chính thức đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2027.

Việc đưa vệ tinh này vào quỹ đạo đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc, sau khi nước này thành lập KASA năm 2024 với mục tiêu xây dựng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ không gian và thúc đẩy các chương trình vệ tinh, tên lửa cũng như thám hiểm vũ trụ.