Hàng loạt cơ sở năng lượng của Nga bị tấn công bằng UAV

(Ngày Nay) - Nga bị tấn công bằng UAV, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Oryol đồng thời phòng không Nga tiêu diệt 130 UAV trong các khu vực trọng yếu.
Ảnh chụp màn hình từ một video được cho là ghi lại cảnh nổ tại nhà máy nhiệt điện kết hợp Oryol
Ảnh chụp màn hình từ một video được cho là ghi lại cảnh nổ tại nhà máy nhiệt điện kết hợp Oryol

Theo hãng tin TASS, ngày 31/10, nhà máy nhiệt điện ở thành phố Oryol của Nga đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến nguồn cung cấp nước nóng và sưởi ấm bị tạm thời hạn chế tại các quận Sovetsky, Zheleznodorozhny và Severny của thành phố.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Thống đốc tỉnh Oryol Andrey Klychkov cho biết các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái đã rơi xuống khu vực nhà máy nhiệt điện ở thành phố Oryol, làm hư hại thiết bị cung cấp điện.

Không có thương vong hoặc hỏa hoạn nào sau vụ tấn công. Hiện các chuyên gia đã khôi phục gần như hoàn toàn nguồn cung cấp điện.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đêm 30/10, rạng sáng 31/10 (theo giờ địa phương), lực lượng phòng không nước này đã phá hủy và đánh chặn tổng cộng 130 máy bay không người lái (UAV), chủ yếu ở khu vực miền Tây, trong đó có vùng thủ đô Moskva và tỉnh Yaroslavl.

Do mảnh vỡ của UAV, 2 trường mẫu giáo ở Yaroslavl phải đóng cửa.

Trong khi đó, Cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa đã xảy ra vào đêm 30/10 ở thành phố Sumy, thuộc tỉnh cùng tên của nước này.

Vụ tấn công đã đánh trúng nhiều cơ sở hạ tầng của thành phố, trong đó có 1 tòa nhà chung cư nhiều tầng, ga đường sắt, khiến 11 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

