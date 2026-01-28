Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam

(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.

Đây là HCV đầu tiên của bộ môn Liên Quân Mobile cho Việt Nam tại SEA Games, khẳng định sức mạnh của những cô gái Việt - bản lĩnh, kiên trì và đầy tài năng trong thế giới Esports vốn còn nhiều định kiến giới tính.

Đội hình ra quân của tuyển nữ Liên quân Mobile bao gồm 6 thành viên: Nguyễn Thanh Duyên (đảm nhiệm khu vực đường dưới), Đỗ Kỳ Duyên (đường rừng), Bùi Nguyễn Hoa Tranh (đường trên), Nguyễn Diệu Linh (đường giữa), Nguyễn Thị Huyền Trang (hỗ trợ) và Choi Minh Châu (hỗ trợ).

Trò chuyện với Tạp chí Ngày Nay, nữ tuyển thủ Nguyễn Diệu Linh – chị cả của tuyển Liên Quân Mobile nữ cho biết: “Khoảnh khắc tự hào nhất với tôi là khi được đứng trên sân khấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam sau một chặng đường nỗ lực không ngừng.” Linh nhấn mạnh: “Là một vận động viên nữ trong Esports, được đại diện cho đất nước và chứng minh rằng phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu đỉnh cao, chuyên nghiệp và bản lĩnh chính là điều khiến tôi tự hào nhất.”

Hành trình đến ngôi vương không hề dễ dàng, đội tuyển cũng đã gặp phải những khó khăn liên quan đến trang thiết bị khi du đấu tại nước ngoài. Vượt lên tất cả, các cô gái đã viết nên câu chuyện đẹp đẽ bằng sự bất bại tuyệt đối. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam "đè bẹp" mọi đối thủ với chuỗi 13 trận toàn thắng, đỉnh điểm là trận chung kết ngày 16/12/2025 khi chiến thắng tuyển Lào với tỉ số cách biệt 4-0. Các nữ “chiến tướng” kiểm soát hoàn toàn bản đồ, thể hiện kỹ năng cá nhân vượt trội và chiến thuật sắc bén.

Hơn hết, giữa lúc scandal gian lận từ đội bạn nổ ra (một nữ tuyển thủ bị phát hiện đã nhờ người đánh hộ qua phần mềm bên thứ ba, dẫn đến đội rút lui toàn bộ) phủ sóng rầm rộ trên truyền thông, các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần fair-play (chơi đẹp). Họ thi đấu chuyên nghiệp, tập trung vào từng pha xử lý, không bị ảnh hưởng bởi drama xung quanh.

Sự kiên định và lối chơi ấy không chỉ giúp đội Việt Nam chinh phục khán giả bằng những phần trình diễn mãn nhãn, mà còn góp phần khẳng định giá trị cốt lõi của Esports: công bằng, minh bạch và tôn trọng đối thủ. Trong bối cảnh bê bối làm lung lay niềm tin vào môn thể thao điện tử, hành động fair-play của các cô gái Việt Nam đã trở thành minh chứng sống động, giúp cộng đồng và truyền thông nhìn nhận Esports nghiêm túc hơn - như một bộ môn thể thao thực thụ đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn đạo đức, từ đó xây dựng niềm tin lâu dài cho toàn ngành.

Chiến thắng lịch sử này của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi góp phần thay đổi nhận thức xã hội về con đường theo đuổi Esports của các bạn nữ trẻ. Thay vì những định kiến quen thuộc như “suốt gày cắm mặt chơi game”, “lãng phí thời gian” hay thậm chí ngăn cấm con gái theo đuổi đam mê, tấm HCV trên sân khấu SEA Games đã chứng minh rằng: khi được đầu tư nghiêm túc, Esports có thể trở thành sự nghiệp chuyên nghiệp, danh giá và mang lại vinh quang cho đất nước.

Nhiều bậc phụ huynh, từ chỗ lo lắng, nay đã bắt đầu tự hào và ủng hộ con em mình theo đuổi con đường này - một sự thay đổi tích cực, mở ra không gian tự do hơn cho thế hệ game thủ nữ tương lai. Diệu Linh cũng thừa nhận bản thân đã có nhiều may mắn khi được gia đình và bạn bè ủng hộ trong chặng đường sự nghiệp của mình: “Sự đồng hành của những người thân bên cạnh và tình cảm từ người hâm mộ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Những lúc khó khăn và tự hoài nghi, chính sự động viên ấy, cùng với nỗ lực không bỏ cuộc của bản thân, đã giúp tôi kiên trì theo đuổi esports và dần nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ nhiều hơn từ gia đình.”

Nhìn xa hơn, trong 3-5 năm tới, Diệu Linh hy vọng bản thân vẫn có thể cân bằng giữa công việc cá nhân và đam mê Esports, tiếp tục gắn bó với Liên Quân Mobile theo cách phù hợp. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang nỗ lực để ngày càng trưởng thành, có thêm cơ hội thi đấu và được nhắc đến không chỉ bởi thành tích, mà còn bởi tinh thần nỗ lực bền bỉ của các vận động viên nữ.

“Với chúng tôi, điều quan trọng nhất chính là tình yêu với trò chơi cùng sự chăm chỉ và kiên trì một thời gian dài. Không chỉ đến từ nỗ lực của từng thành viên trong đội, mà còn có sự đồng hành, dẫn dắt của huấn luyện viên và sự hỗ trợ thầm lặng từ ban quản lý. Chính những điều đó đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam từng bước trưởng thành, hoàn thiện hơn và tự tin hướng tới những chặng đường sắp tới,” cô cho hay.

Với những nữ game thủ đang nuôi dưỡng giấc mơ chuyên nghiệp, Linh gửi gắm: “Từ trải nghiệm SEA Games 33, tôi muốn nhắn đến các bạn: Hãy tin vào bản thân và đừng ngại theo đuổi đam mê. Dù con đường Esports đầy thử thách, nhưng nếu đủ kiên trì, nghiêm túc và không bỏ cuộc, các bạn hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị ý nghĩa theo cách riêng của mình.”

Nếu Tết là dịp mở đầu cho một năm mới với bao hy vọng và khởi đầu tươi sáng, thì tấm HCV lịch sử này là "cú khai xuân" rực rỡ cho Esports nữ Việt Nam - mở ra một chương mới đầy triển vọng. Không chỉ là thành tích, đây còn là minh chứng cho sự trưởng thành của một thế hệ, xóa nhòa định kiến, khơi dậy niềm tin và mở đường cho những giấc mơ lớn hơn trên bản đồ Esports khu vực lẫn quốc tế.