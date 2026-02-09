Nguyễn Đình Bắc và món nợ ân tình của bóng đá Việt Nam

(Ngày Nay) - Nguyễn Đình Bắc đang bước vào độ chín đầu tiên của sự nghiệp với những con số ấn tượng tại đội tuyển U23 Việt Nam và dấu ấn rõ nét ở cấp câu lạc bộ .

Nhưng phía sau bước tiến của tiền đạo 21 tuổi ấy không chỉ có nỗ lực cá nhân, mà còn là câu chuyện dài của một mô hình đào tạo âm thầm, bền bỉ - nơi thấp thoáng vai trò của bầu Hiển và triết lý “đào tạo để giải phóng” cầu thủ.

Từ cậu bé bị loại đến trụ cột U23 Việt Nam

Ở tuổi 21, Nguyễn Đình Bắc đã trải qua những thăng trầm mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng nếm đủ. Từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An vì thể hình nhỏ con, giấc mơ bóng đá của Bắc suýt dang dở khi gia đình nhận thanh lý hợp đồng. Có thời điểm, Bắc bỏ bóng đá hai năm để quay lại học văn hóa.

Nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã kéo Bắc trở lại con đường chuyên nghiệp. Năm 2020, anh rời Nghệ An vào Quảng Nam, bỏ ngang việc học lớp 11 để gia nhập đội trẻ câu lạc bộ chủ sân Tam Kỳ. Giai đoạn xa nhà dài hơn 8 tháng, đúng lúc dịch COVID-19 bùng phát, trở thành phép thử đầu tiên với một cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi. Ngày trở về, Bắc cao lớn hơn, rắn rỏi hơn và trưởng thành cả về thể chất lẫn suy nghĩ.

Giữa mùa giải 2022, Đình Bắc được đưa lên đội một Quảng Nam. Đến mùa 2023, anh để lại dấu ấn lớn với 7 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 13 trận, góp công quan trọng giúp câu lạc bộ Quảng giành vé trở lại V-League. Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất quốc gia 2023” là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải bùng nổ ấy.

Lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật gọn gàng cùng khả năng dứt điểm đa dạng giúp Đình Bắc nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ lớn. Trước khi chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội, anh đã kịp để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Quảng Nam - đội bóng đầu tiên cho anh cảm giác được tin tưởng như một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Đỉnh cao gần nhất của Đình Bắc đến tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau 6 trận, anh ghi 4 bàn, kiến tạo 3 lần, trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn thắng của U23 Việt Nam đều là những bàn thắng quan trọng đã biến Đình Bắc thành tâm điểm trong lối chơi của đội tuyển.

Không chỉ đoạt danh hiệu Vua phá lưới, Đình Bắc còn được bầu chọn là Cầu thủ gây ấn tượng nhất giải, sở hữu cùng lúc nhiều giải thưởng cá nhân - điều hiếm thấy với một cầu thủ Việt Nam tại sân chơi châu lục. Những con số ấy cho thấy Đình Bắc không còn là tài năng triển vọng, mà đã bước vào nhóm cầu thủ có thể tạo khác biệt.

Vai trò thầm lặng của bầu Hiển

Nếu nhìn sâu vào hành trình trưởng thành của Đình Bắc, có thể thấy dấu ấn rõ nét của một hệ sinh thái đào tạo được duy trì bằng đầu tư dài hạn – nơi bầu Hiển đóng vai trò trụ cột. Giai đoạn Đình Bắc phát triển tại Quảng Nam cũng chính là thời điểm hệ thống đào tạo trẻ nơi đây được vận hành nhờ nguồn lực tài trợ từ bầu Hiển.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự đầu tư ấy tạo ra môi trường để cầu thủ trẻ được ăn tập bài bản, được thi đấu thường xuyên và được đi lên từng bậc thang đúng độ chín. Đình Bắc là một trong những sản phẩm tiêu biểu của guồng máy ấy.

Từ Quảng Nam, Bắc về Hà Nội FC – một mắt xích khác trong mô hình đào tạo của bầu Hiển. Và khi anh mong muốn chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội để tìm thử thách mới, ông không níu kéo. Trái lại, ông tạo điều kiện để cầu thủ ra đi đúng thời điểm. Đó là biểu hiện rõ nhất của triết lý: đào tạo để cầu thủ đủ khả năng tự quyết tương lai của mình, chứ không phải để giữ họ bằng mọi giá!

Không chỉ Đình Bắc, nhiều cầu thủ từng trưởng thành trong hệ thống bóng đá Hà Nội như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh, Đức Huy… cũng lần lượt rời đi khi đã đủ độ chín. Sự ra đi ấy không làm nghèo đi Hà Nội FC, mà ngược lại, khẳng định chiều sâu của một mô hình đào tạo biết đặt con người làm trung tâm.

Một lò đào tạo mạnh không đo thành công bằng số cầu thủ còn ở lại, mà bằng số cầu thủ có thể tự tin bước ra ngoài. Ở góc nhìn đó, bầu Hiển chấp nhận “mất” những cầu thủ giỏi ở thời điểm họ đang có giá trị cao nhất để đổi lấy giá trị bền vững hơn: uy tín của một người làm bóng đá dài hạn và sự trưởng thành trọn vẹn của cầu thủ.

Song song với sự tiến bộ về chuyên môn, Đình Bắc còn cho thấy một nhân cách đáng trân trọng. Anh dành tiền thưởng ủng hộ đồng bào Nghệ An sau bão, trao áo đấu SEA Games để gây quỹ xây cầu dân sinh, tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ở lễ trao Huy chương vàng SEA Games 33, khi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chuẩn bị trao huy chương cho mình, Đình Bắc đã chủ động đề nghị trao trước cho đội trưởng Khuất Văn Khang đầu tiên. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để cho thấy sự tôn trọng tập thể và bản lĩnh của một cầu thủ trẻ đang đứng trên đỉnh cao.

Bóng đá Việt Nam nợ những người gieo mầm

Nhìn từ hành trình của Nguyễn Đình Bắc, có thể thấy bóng đá Việt Nam không chỉ cần những cầu thủ giỏi, mà còn cần những ông bầu đủ kiên nhẫn để đầu tư dài hạn và đủ bản lĩnh để “cho đi” khi cầu thủ trưởng thành.

Ở góc độ ấy, bóng đá Việt Nam đang mang một món ân tình với những người như bầu Hiển – những ông bầu không đo thành công bằng số danh hiệu, mà bằng số phận cầu thủ được nâng đỡ. Những bàn thắng của Đình Bắc hôm nay không chỉ là thành quả của một cá nhân, mà còn là kết tinh của một hành trình đào tạo âm thầm, bền bỉ và có triết lý.

Và nếu bóng đá Việt Nam muốn có thêm nhiều “Đình Bắc” khác trong tương lai, điều cần làm không chỉ là tìm kiếm tài năng, mà còn phải biết trân trọng những người đã lặng lẽ gieo mầm cho giấc mơ ấy.