Hiện thực hóa Nghị quyết 72: Người dân được tiếp cận y tế chuyên sâu ngay tại địa phương

(Ngày Nay) - Hà Nội đẩy mạnh đẩy mạnh khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cho người dân tại các địa bàn, ngay tại y tế cơ sở; nhiều người dân được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời… theo đúng tinh thần Nghị quyết 72.

Phát hiện bệnh sớm

Theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu đẩy mạnh đẩy mạnh công tác khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cho người dân tại các địa bàn, ngay tại y tế cơ sở; nhiều người dân được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời…

Nghe tin các bệnh viện tuyến đầu của Hà Nội như: Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội... sẽ về phường khám bệnh miễn phí cho người dân, bà Nguyễn Thị Dư (ở phường Bạch Mai, Hà Nội) đã sốt sắng đăng ký đến khám vì đã lâu chưa đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.

“Qua kiểm tra tôi được phát hiện các bệnh về mắt, viêm bờ mi và bệnh dạ dày, được kê đơn điều trị kịp thời. Chính sách của Đảng, Chính phủ càng ngày càng quan tâm đến đời sống, sức khỏe người dân, chúng tôi rất phấn khởi, nhất là với người cao tuổi”, bà Nguyễn Thị Dư chia sẻ.

Bà Công Thị Quý (ở phường Phú Thượng, Hà Nội) cũng được phát hiện dấu hiệu đục thủy tinh thể, được tư vấn khám chuyên sâu để hạn chế suy giảm thị lực qua buổi khám miễn phí tại phường Phú Thượng do các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn về tận nơi thăm khám.

“Tôi từng được chẩn đoán bị mỡ máu và gan nhiễm mỡ, nhưng kết quả khám đợt này cho thấy các chỉ số đã ổn định hơn, tôi được các bác sĩ hướng dẫn cách kiểm soát, sinh hoạt phù hợp. Tuy nhiên, qua khám mắt, tôi lại được phát hiện có dấu hiệu đục thủy tinh thể, sẽ khám chuyên sâu sau đó. Với người cao tuổi, các bệnh như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, thoái hóa xương khớp, các bệnh về mắt thường diễn biến âm thầm; thường khi có biểu hiện mới đi khám thì bệnh đã nặng hoặc bị biến chứng. Vì vậy, việc khám sàng lọc rất ý nghĩa, nhất là khám tại địa phương, khám miễn phí giúp chúng tôi có cơ hội được khám bệnh nhiều hơn, tốt hơn”, Công Thị Quý chia sẻ.

Theo BS. Lê Quang Trung, Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thượng (Hà Nội), trong đợt khám bệnh miễn phí thứ 2 trong năm 2026, địa phương đã phối hợp toàn diện với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để triển khai với nhân lực đông đảo, trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, điện tim, X-quang, xét nghiệm nhanh… giúp người dân được tiếp cận dịch vụ gần như đầy đủ các chuyên khoa ngay tại trạm y tế. Với những người dân được phát hiện bệnh, cần điều trị sẽ được kê đơn ngay; nhưng người có bảo hiểm y tế (BHYT) cũng được thanh toán theo quy định.

BS. Đinh Văn Hoàng, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Qua thăm khám đại trà cho người dân, chúng tôi nhận thấy nhiều người, nhất là người cao tuổi đã lâu không đi khám sức khỏe, thậm chí chưa từng đi khám. Nhiều người dân thường bị bệnh là tự ý mua thuốc để chữa tại nhà, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ”.

Theo BS. Đinh Văn Hoàng, nhiều người lớn tuổi cần được kiểm tra định kỳ để phát hiện các bệnh lý mới để điều trị kịp thời; nhất là các bệnh nền như tiểu đường, huyết áp nếu không kiểm soát tốt rất dễ dẫn đến các biến chứng nhanh, nguy hiểm. Hoạt động khám sức khỏe, sàng lọc cho toàn người dân tại các địa phương như vừa qua là rất tốt, giúp ngành y tế tiếp cận các đối tượng dễ dàng hơn.

“Chúng tôi cũng đề nghị được bố trí thêm các máy móc, thiết bị cho các cơ sở y tế tốt hơn, hiện đại hơn, nhất là trong các đợt khám sức khỏe; để có thể sàng lọc bệnh tốt hơn, quản lý các bệnh lý cho người dân được sát sao hơn”, BS. Đinh Văn Hoàng đề xuất.

Cập nhật hồ sơ sức khỏe thuận lợi

Theo BS. Lê Quang Trung, không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh cho người dân, qua các đợt kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân, trạm y tế còn cập nhật luôn các dữ liệu này vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời. Những người chưa có BHYT cũng được tư vấn, hướng dẫn tham gia để đảm bảo quyền lợi lâu dài; trong đó, đối tượng ưu tiên là người từ 75 tuổi trở lên, người ít có điều kiện tiếp cận y tế, người chưa từng được khám sức khỏe định kỳ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn bộ kết quả khám của người dân qua các đợt khám miễn phí sẽ được được cập nhật vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần quản lý sức khỏe liên tục, lâu dài và hiện đại hóa công tác y tế cơ sở.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên, y tế cơ sở cũng nâng cao chất lượng, năng lực khám và điều trị bệnh cho người dân.

Đơn cử như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn không chỉ hỗ trợ tuyến dưới trong các đợt khám lưu động mà còn đã giúp xây dựng được Phòng khám đa khoa Xanh Pôn - Phú Thượng (từ tháng 2/2026) với chuyên môn, năng lực hỗ trợ từ tuyến trên, trở thành địa chỉ thăm khám uy tín cho người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

“Mô hình này giúp đưa dịch vụ y tế chất lượng của bệnh viện tuyến trên về gần dân, giảm tải cho bệnh viện, đồng thời giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Người dân có thể tiếp cận các dịch vụ cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… ngay tại địa phương thay vì phải di chuyển xa”, lãnh đạo Trạm Y tế phường Phú Thượng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo BS. Lê Quang Trung, tại trạm y tế, cơ sở vật chất còn hạn chế, nhân lực bác sĩ còn mỏng, cần thời gian đào tạo, bồi dưỡng để từng bước làm chủ chuyên môn trong khám, chữa bệnh chuyên sâu. Trạm y tế cần được quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị và tuyển dụng thêm bác sĩ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân hiện nay.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết: Vai trò của y tế cơ sở trong việc phát hiện sớm, quản lý bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng sống cho người dân là rất quan trọng. Sở Y tế cũng khuyến khích sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các bệnh viện tuyến trên trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo đó, khi dịch vụ y tế chất lượng được đưa về gần dân, người cao tuổi được quan tâm, sàng lọc bệnh tật kịp thời, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách thiết thực; đúng như tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.