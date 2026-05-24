Bộ Y tế: Đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ vùng dịch Ebola trong 21 ngày

(Ngày Nay) - Sáng 24/5, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng chống bệnh do virus Ebola.

Công văn nêu rõ: Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới, từ ngày 5-20/5/2026 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo - một trong 6 chủng của virus Ebola.

Ngày 17/5, Tổ chức Y tế thế giới công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý thực hiện ngay các hoạt động chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola.

Theo đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến từ nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.

Tăng cường thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện việc sàng lọc, phân loại, cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola tại cơ sở điều trị.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời về tình hình dịch trên thế giới và các biện pháp phòng chống, truyền thông về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, phối hợp các cơ sở dự phòng để xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, điều kiện cách ly, năng lực chẩn đoán, điều trị để sẵn sàng tiếp nhận người mắc bệnh do virus Ebola.

Bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch. Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm. Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.