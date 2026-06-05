Kingsport: Từ ghế massage đến hệ sinh thái đa ngành

(Ngày Nay) - Sự xuất hiện của Kingsport đã làm lay chuyển thị trường ghế massage Việt Nam – sản phẩm từng được xem là cao cấp, có mức giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Đang tạm dẫn đầu về phân khúc giá rẻ, người tiêu dùng băn khoăn đâu là yếu tố tạo nên lợi thế này cho Kingsport?

Lần mở chuỗi cung ứng phía sau lợi thế giá rẻ

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phát triển Đông Dương (Công ty Đông Dương), thường được biết đến với thương hiệu Kingsport, tham gia lĩnh vực cung cấp thiết bị luyện tập và chăm sóc sức khỏe từ năm 2010.

Gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Kingsport từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, từ các thiết bị thể dục, thể thao sang nhóm sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà như ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập cùng một số thiết bị liên quan.

Người sáng lập và trực tiếp điều hành Công ty Đông Dương là ông Lê Trường Mạnh, sinh năm 1982, quê Thanh Hóa. Dưới sự dẫn dắt của ông Mạnh, Công ty Đông Dương những năm gần đây biến thành "gà đẻ trứng vàng", là nguồn tài trợ kinh tế chủ lực cho mạng lưới kinh doanh đa ngành mang tên Tập đoàn Đông Dương đang ngày ngày "làm mưa, làm gió" trên thương trường.

Nếu năm 2014, Công ty Đông Dương chỉ có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, thì đến năm 2020, quy mô vốn đã tăng lên 160 tỷ đồng, tăng gấp gần 36 lần. Ông Lê Trường Mạnh nắm tỷ lệ chi phối, dao động từ 80% đến 95%. Phần vốn còn lại thuộc về bà Nguyễn Thị Nhật Tú, sinh năm 1988, quê Lâm Đồng, và sau này là bà Đặng Bảo Uyên, sinh năm 1994, quê Ninh Thuận, Giám đốc thương hiệu của tập đoàn.

Đứng đầu danh mục sản phẩm của Công ty Đông Dương, hay nói cách khác là hệ sinh thái Kingsport, ghế massage là nhóm hàng quan trọng nhất, sở hữu nhiều mẫu mã, chủng loại và phân khúc giá khác nhau. Nhờ lợi thế giá bán cạnh tranh, Kingsport thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, và đó cũng chính là điểm tạo nên khác biệt so với các đối thủ trên thị trường ghế massage cho thương hiệu.

Yếu tố nào tạo nên lợi thế giá của Kingsport?

Theo tài liệu của phóng viên, Công ty Đông Dương đã thành công gây dựng được tệp đối tác cung ứng đa dạng, phong phú, hầu hết là các nhà sản xuất, đơn vị OEM/ODM ở Trung Quốc chuyên về sản xuất ghế massage, thiết bị massage, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thiết bị fitness. Không chỉ phục vụ thương hiệu Kingsport, các đối tác này còn cung ứng sản phẩm cho một số thương hiệu khác tại Việt Nam như ACBsport - cũng thuộc Tập đoàn Đông Dương, hay Katasuma...

Sẽ là thiếu sót, nếu không đề cập đến các nhà cung ứng chủ lực cho Công ty Đông Dương nói chung hay Kingsport nói riêng, bao gồm: Ningde Relies Fitness Equipment Co., Ltd; Ningbo Fulljoy Electronic Technology Co., Ltd; Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd; Zhejiang Ypoo Health Technology Co., Ltd; Zhejiang Reluex Medical Technology Co., Ltd; Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., Ltd; Xiamen Slow Elephant Co., Ltd; Xiamen Best Choice Co., Ltd; Yongkang Gongweiyong Trading Co., Ltd…

Một mặt, Kingsport có thể nhập khẩu linh kiện, phụ kiện hoặc thiết bị rời để lắp ráp thành ghế massage tại Việt Nam. Mặt khác, doanh nghiệp này cũng có những chuyến hàng nhập khẩu sản phẩm nguyên chiếc.

Chẳng hạn, ngày 7/1/2026, Công ty Đông Dương nhập mẫu Premium B8, mã kỹ thuật KMC00B8T2PBR, thương hiệu Kingsport, điện áp 220V - 240V/50Hz, công suất 160W, kích thước 1.615 x 820 x 1.240 mm, tình trạng mới 100%, theo hình thức FOC item - hàng không thu tiền, từ Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd. Sản phẩm được khai báo theo mã HS 90191010.

Do là hàng FOC item với số lượng 1 chiếc, nhiều khả năng đây có thể là hàng mẫu, hàng kiểm nghiệm, hàng bảo hành, thay thế, hàng trưng bày hoặc hàng gửi không thanh toán trong khuôn khổ quan hệ thương mại. Vì vậy, lô hàng không phát sinh thuế hải quan như các sản phẩm nhập khẩu thương mại thông thường.

Trên website kingsport.vn, mẫu Premium B8 được Công ty Đông Dương niêm yết giá 140 triệu đồng, đang áp dụng chương trình giảm 18%, còn 115 triệu đồng, thuộc phân khúc cao cấp nhất của thương hiệu.

Cũng trong ngày 7/1/2026, một chiếc ghế massage Luxury B9, mã KMC00B9V1LBG, công suất 120W, điện áp 100V - 240V, được đưa về Việt Nam từ Haozhonghao Health Science and Technology Co., Ltd. Theo dữ liệu tờ khai hải quan, chiếc ghế hoàn chỉnh này có trị giá CIF 950 USD, tương đương khoảng 24,96 triệu đồng.

Đối chiếu trên website Kingsport, mẫu Luxury B9 đang được niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng và giảm còn 98 triệu đồng nếu khách hàng đặt mua tại ngày hôm nay, tương ứng mức giảm 26%.

Đáng nói, tiếp tục nhập theo hình thức FOC item, cùng ngày 7/1/2026, Kingsport đưa thêm mẫu ghế massage nguyên chiếc khác, ký hiệu nội bộ SP248, mã HS 90191010, điện áp 220V - 50Hz, công suất 90W, kích thước khai báo 1.400 x 740 x 1.040 mm từ Xiamen Slow Elephant Co., Ltd. Với hình thức hàng không thu tiền, sản phẩm này cũng không phát sinh nghĩa vụ thuế hải quan như hàng hóa nhập khẩu thương mại thông thường.

Không chỉ tập trung vào các dòng ghế massage có giá niêm yết trên 100 triệu đồng, Kingsport còn phát triển những sản phẩm phổ thông hơn, trong đó có phân khúc dưới 10 triệu đồng. Sự đa dạng về mẫu mã, công năng và mức giá đã gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường cho doanh nghiệp.

Hiện, chưa có báo cáo hoặc nghiên cứu chính thức về thị phần của Kingsport trong ngành ghế massage tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả kinh doanh của Công ty Đông Dương những năm gần đây, có thể thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và định vị giá bán đã góp phần quan trọng vào đà tăng trưởng của doanh nghiệp, đưa Kingsport lên vị trí ngang hàng "ông lớn" trong ngành.

Theo dữ liệu tài chính, năm 2020, doanh thu Công ty Đông Dương đạt 668 tỷ đồng. Con số này lần lượt tăng lên 873 tỷ đồng năm 2021, 1.074 tỷ đồng năm 2022, 1.035 tỷ đồng năm 2023 và 1.432 tỷ đồng năm 2024. Như vậy, chỉ riêng năm 2023 doanh thu có dấu hiệu chững lại, trước khi bật tăng mạnh trong năm kế tiếp.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Đông Dương lần lượt nộp 4 tỷ đồng, 1,3 tỷ đồng, 7,5 tỷ đồng, 3,3 tỷ đồng và 11,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2024. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 15,4 tỷ đồng, 732 triệu đồng, 29,5 tỷ đồng, 11,6 tỷ đồng và 43,2 tỷ đồng.

Tính chung 5 năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 5.100 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 100 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận ròng khoảng 2%.

Liên quan đến hoạt động xây dựng thương hiệu Kingsport, Công ty Đông Dương không phải đầu mối nhập khẩu duy nhất. Một pháp nhân nữa cũng rất đáng chú ý là Công ty TNHH Phát triển Bắc Mỹ, doanh nghiệp do ông Lê Trường Mạnh sở hữu 100% vốn.

Từ ghế massage đến bất động sản, xe điện

"Gà đẻ trứng vàng" Kingsport là nền tảng kinh doanh của Tập đoàn Đông Dương, và cũng từ đây, ông Lê Mạnh Trường có cơ sở tài chính vững chắc để không ngừng mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như bất động sản, F&B, spa cho đến xe điện.

Ở mảng bất động sản, tháng 9/2025, tại quê nhà Thanh Hóa, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Tây Hồ (ông Mạnh nắm giữ 100% cổ phần) là nhà đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Tây Hồ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 59 tỷ đồng (100% vốn góp của nhà đầu tư), tổng diện tích sử dụng đất 8.526 m2 tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa. Quy mô của dự án là xây dựng khách sạn, khu nhà hàng, cafe, nhà lưu niệm, trưng bày, nhà điều hành, khu thiền, khu nghỉ mát, sân thể thao và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Còn về xe điện, Công ty TNHH Xe điện Move Việt Nam của ông Mạnh, dù mới ra đời khoảng 2 năm, đã tổ chức lễ khởi công nhà máy sản xuất xe điện thứ ba tại Khu công nghiệp Số 3, tỉnh Hưng Yên vào cuối tháng 1/2026.

Nhà máy có quy mô 30.000 m2, tổng vốn đầu tư lên tới 20 triệu USD. Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành, tổng diện tích sản xuất của doanh nghiệp sẽ được nâng lên 60.000 m2, đưa công suất toàn hệ thống đạt khoảng 480.000 xe.

Phía Move cho biết, doanh nghiệp đang tập trung phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hướng tới xây dựng trung tâm R&D có năng lực cạnh tranh trong khu vực, khát vọng làm chủ công nghệ lõi và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất.

Nhờ quan hệ thương mại với các đối tác Trung Quốc, hoạt động phát triển xe điện Move ghi nhận tốc độ mở rộng nhanh. Nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất liên tục được nhập khẩu từ các nhà cung ứng tại quốc gia này.