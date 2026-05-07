Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026: Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng

(Ngày Nay) - Không phải mọi hành trình với trái bóng đều bắt đầu từ những sân tập chuyên nghiệp. Với nhiều đứa trẻ, đó đơn giản chỉ là những buổi chiều chạy trên sân cùng bạn bè để chia sẻ niềm yêu thích đuổi theo trái bóng tròn. Việc được trải nghiệm và gặp gỡ một người thầy cùng các ngôi sao sân cỏ đôi khi chỉ là “giấc mơ”.
Nutifood lần đầu tổ chức Ngày hội bóng đá nhí dành cho các em nhỏ đam mê bộ môn túc cầu đến trải nghiệm và thử sức
Tháng 5 này, Học viện Bóng đá Nutifood mang đến Hà Nội và TP.HCM một không gian như thế – nơi các bé có thể “biến giấc mơ thành hiện thực”, thỏa sức thi thố và khám phá cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Hành trình trải nghiệm đa giác quan cho gia đình

Khác với các kỳ tuyển sinh truyền thống như những lần trước, năm nay, Học viện Bóng đá Nutifood quyết tâm mang đến một “ngày hội”, nơi không chỉ các bé trai đến để theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp mà còn là không gian để bất kỳ bạn nhỏ yêu thích bóng đá nào cũng có thể đến trải nghiệm cùng gia đình và bạn bè.

Bên cạnh khu vực tuyển sinh, các hoạt động sẽ được tổ chức liên tục với một quy trình trải nghiệm khép kín, kết hợp giữa thể thao và khoa học dinh dưỡng, bao gồm kiểm tra thể lực, tư vấn của các chuyên gia và chuỗi thử thách vận động.

Cụ thể, tại khu vực “Phòng Lab dinh dưỡng”, trẻ sẽ được các chuyên gia đo lường các chỉ số thể trạng và tư vấn chế độ ăn uống tối ưu để phát triển chiều cao, sức bền. Những tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp phụ huynh có thêm góc nhìn cụ thể, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân.

Các khu vực tương tác như: “Đường hầm chuyển mình”, “Thử thách sút bóng”, “Thử thách Zic-zac” được thiết kế để kích thích sự đam mê và phản xạ tự nhiên của trẻ.

Bên cạnh đó, khu vực “Học viện dinh dưỡng” cũng được bố trí như một điểm dừng chân để phụ huynh và các em nhỏ tìm hiểu rõ hơn về hành trình phát triển, mô hình đào tạo và những thành tích nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood trong những năm qua. Không gian này mang đến góc nhìn trực quan, giúp phụ huynh hình dung rõ hơn về môi trường mà con mình sẽ theo học nếu trúng tuyển.

Tại sự kiện, “các chân sút nhí” còn có cơ hội gặp gỡ các thần tượng bóng đá của U23 và đội tuyển Việt Nam như: Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Ngoài ra, các em còn có cơ hội giao lưu, thi đấu cùng những học viên khóa 3 đang theo học tại Học viện.

Cơ hội vàng cho những tài năng nhí

Đối với những bé ôm ấp giấc mơ trở thành một trong 20 học viên khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood, ngoài các hoạt động chung, các em sẽ dần bước vào những phần trải nghiệm mang tính chuyên môn hơn là kiểm tra kỹ năng. Dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen – thường được gọi bằng cái tên thân thuộc “thầy Giôm”, người gắn bó nhiều năm với công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam – các bạn nhỏ sẽ được tiếp cận những bài kiểm tra kỹ năng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi. Thầy Giôm cũng được biết đến là người thầy đứng sau nhiều thế hệ cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, từ lứa U23 Thường Châu 2018 với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến các cầu thủ trẻ hiện tại như Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường.

Các bạn nhỏ có cơ hội tham gia lớp học bóng đá cùng “huyền thoại” Mr. Guillaume Graechen

Kết thúc ngày hội, những cá nhân xuất sắc nhất sẽ giành tấm vé bước vào vòng loại trực tiếp tại Gia Lai. Đây là bước đệm quan trọng để trở thành học viên chính thức, nhận học bổng đào tạo toàn phần từ Học viện Bóng đá Nutifood – nơi không chỉ đào tạo về kỹ năng chơi bóng mà còn chú trọng dinh dưỡng bài bản tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, các em nhỏ còn có cơ hội tham gia lớp học bóng đá quy mô lớn do thầy Giôm trực tiếp hướng dẫn. Hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm tập luyện thực tế theo giáo án chuyên nghiệp mà còn hướng tới việc xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông nhất.

Ngày hội bóng đá Nutifood sẽ diễn ra vào ngày 9–10/5 tại sân vận động Thanh Trì (Ngõ 673 đường Ngọc Hồi, P. Thanh Trì, Hà Nội) và 16–17/5 tại sân vận động Hoa Lư (Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Sài Gòn, TP.HCM). Tất cả hoàn toàn miễn phí. Hãy đến và trải nghiệm Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 ngay thôi.

