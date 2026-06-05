Bộ Công Thương đồng hành mở lối tiêu thụ nông sản vùng miền

Kiến tạo thị trường cho nông sản địa phương

Sáng 4/6, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 7 với chủ đề “Chợ phiên Kinh Bắc” chính thức khai mạc. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop, NAPAS và Central Retail Việt Nam tổ chức. Tại không gian sự kiện, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới người tiêu dùng Thủ đô như vải u hồng, vải thiều đầu vụ, sâm Núi Dành, trà hoa vàng, mỳ Chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc. Việc tổ chức sự kiện ngay tại khu vực trung tâm Hà Nội giúp người dân tiếp cận trực tiếp với nông sản địa phương, đồng thời tạo cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng, nhà phân phối và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Theo đại diện các đơn vị tham gia, điều giá trị nhất mà chương trình mang lại không chỉ nằm ở doanh số bán hàng trong vài ngày diễn ra sự kiện mà ở khả năng kết nối thị trường lâu dài. Bà Nguyễn Thị Hường, đại diện Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (Bắc Giang), cho biết hiện đơn vị chủ yếu phân phối sản phẩm qua hệ thống thực phẩm sạch, nhà hàng và một số siêu thị.

Đánh giá về các hoạt động xúc tiến thương mại do ngành Công Thương tổ chức, bà Hường cho rằng: “Đối với Bộ Công Thương có những chương trình này thì chúng tôi thấy rất là tốt. Bởi vì khi có những chương trình này thì chúng tôi có thể tiếp cận hơn được với người tiêu dùng và có thể tiếp cận hơn với nhiều khách hàng khi mà biết đến hơn”.

heo bà Hường, sau mỗi chương trình kết nối cung cầu, các hợp tác xã có thêm cơ hội gặp gỡ khách hàng, nhà phân phối mới và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài địa phương. Thực tế này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng địa phương xây dựng đầu ra bền vững cho nông sản, thay vì chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ ngắn hạn.

Đưa nông sản lên môi trường số

Một điểm nhấn đáng chú ý của “Chợ phiên Kinh Bắc” là sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại truyền thống và nền tảng số. Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên livestream bán hàng trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào. Thông qua hoạt động này, sản phẩm địa phương không chỉ tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội mà còn có cơ hội đến với khách hàng trên phạm vi cả nước. Đây được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh thương mại điện tử đang trở thành một trong những kênh tiêu thụ quan trọng đối với nông sản Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, chuyển đổi số vẫn là hành trình không dễ dàng. Bà Bạch Kim Ngân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngân Giang Lục Ngạn, thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân doanh nghiệp lâu nay chủ yếu tập trung vào sản xuất, xuất khẩu và phân phối qua các kênh truyền thống. “Từ trước đến nay thì bản thân tôi chưa nghĩ đến vấn đề thương mại điện tử mà vẫn cứ đi theo một kênh truyền thống như xuất khẩu hoặc các siêu thị hoặc các cửa hàng”, bà Ngân cho biết. Chính vì vậy, việc được tham gia chương trình livestream lần này mang lại nhiều trải nghiệm mới.

“Hôm nay tôi rất là mừng được cơ hội mà Cục mời chúng tôi đến đây mang những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh và được chọn trong chương trình livestream. Đây cũng là điều rất mới mẻ và tôi cũng rất hồi hộp”, bà Bạch Kim Ngân nói.

Theo bà Ngân, điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là quảng bá sản phẩm mà còn được tiếp cận các kỹ năng kinh doanh hiện đại. “Tôi cũng rất mong muốn để được học hỏi những kỹ thuật số mới, những cái hiện đại để chúng tôi có thể đưa dần vào trong quá trình sản xuất”, bà chia sẻ.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều hợp tác xã cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hường cho biết hiện nay hợp tác xã vẫn chưa khai thác hiệu quả các nền tảng livestream do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng vận hành. “Tất cả các ban ngành sẽ hỗ trợ và có những lớp tập huấn, giúp đỡ hợp tác xã, các doanh nghiệp có thể được tập huấn về bán hàng trực tiếp để mang lại giá trị cho sản phẩm địa phương một cách bền vững”, bà đề xuất.

Những chia sẻ này cho thấy, bên cạnh việc tổ chức các chương trình kết nối cung cầu, điều mà doanh nghiệp và hợp tác xã mong đợi còn là sự đồng hành lâu dài trong quá trình chuyển đổi số. Thông qua mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp, kết nối giao thương và livestream bán hàng, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 7 đang mở ra cách tiếp cận mới trong xúc tiến thương mại. Ở đó, Bộ Công Thương không chỉ đóng vai trò cầu nối đưa nông sản đến với người tiêu dùng mà còn góp phần trang bị cho các chủ thể sản xuất những công cụ cần thiết để tự tin bước vào thị trường hiện đại.

Từ những trái vải đầu mùa của vùng Kinh Bắc đến các sản phẩm chế biến, OCOP và đặc sản địa phương, hành trình đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng đang được mở rộng bằng cả những phiên chợ truyền thống lẫn những "gian hàng số" trên không gian mạng. Đó cũng là hướng đi để nông sản địa phương từng bước nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và phát triển bền vững trong thời gian tới.