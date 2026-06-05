100 năm Sao MICHELIN: Ẩm thực Việt Nam chạm mốc 11 nhà hàng đạt sao

(Ngày Nay) - Trong dấu mốc tròn một thế kỷ kể từ khi những ngôi sao MICHELIN đầu tiên được trao vào năm 1926, MICHELIN Guide Việt Nam 2026 đã ghi nhận bước tiến đáng chú ý của ngành ẩm thực trong nước khi lần đầu tiên có 11 nhà hàng đạt một Sao MICHELIN, đưa Việt Nam vượt qua cột mốc hai chữ số kể từ khi cẩm nang ẩm thực danh tiếng này hiện diện tại Việt Nam.

Lễ công bố danh sách MICHELIN Guide Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng 2026 diễn ra ngày 4/6 tại khách sạn Ascott Tây Hồ (Hà Nội), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu kỷ niệm 100 năm Sao MICHELIN. Theo đó, danh sách năm nay giới thiệu tổng cộng 193 cơ sở ăn uống, gồm 11 nhà hàng đạt một Sao MICHELIN, 72 địa điểm Bib Gourmand và 110 cơ sở thuộc hạng mục MICHELIN Selected.

Nếu như những năm đầu MICHELIN Guide đến Việt Nam còn được xem là giai đoạn khám phá một điểm đến mới mẻ, thì đến năm 2026, giới chuyên môn đánh giá ẩm thực Việt Nam đã bước sang một chương phát triển mới với bản sắc rõ nét hơn và tham vọng lớn hơn. Theo ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của MICHELIN Guide, điều gây ấn tượng nhất trong danh sách năm nay chính là sự xuất hiện của một thế hệ đầu bếp trẻ từng học tập và làm việc ở nước ngoài nhưng lựa chọn trở về quê hương để sáng tạo nên những món ăn mang dấu ấn riêng, dựa trên nguyên liệu bản địa, ký ức quê nhà và niềm tự hào dân tộc.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của hai nhà hàng mới được trao một Sao MICHELIN. Tại Hà Nội, ONVIT trở thành nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam đạt một Sao MICHELIN nhờ cách kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu Việt Nam cao cấp. Trong khi đó tại TP.HCM, Upstairs gây ấn tượng với mô hình chỉ bốn bàn ăn và thực đơn tasting lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Trung Việt Nam. Hai cái tên này gia nhập danh sách những nhà hàng đã được trao sao từ các năm trước như Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị, Long Triều, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining và La Maison 1888.

Bên cạnh các nhà hàng đạt sao, hạng mục Bib Gourmand tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của những món ăn chất lượng với mức giá hợp lý. Năm nay có thêm 11 địa điểm mới được vinh danh, trong đó Hà Nội góp mặt với Bánh Cuốn Gia Truyền Thanh Vân, Mammom và Phở Hà Hàng Hòm. TP.HCM có thêm Bánh Canh Cua Bà Ba, Bánh Cuốn Tây Hồ 127, Bún Riêu Yến, Chị Mơ và La Lola. Tại Đà Nẵng, các địa chỉ mới được ghi nhận gồm Bà Vui, Bánh Bèo - Bánh Đập và Lê Gia Khang.

Ở hạng mục phát triển bền vững, nhà hàng Tales by Chapter tại TP.HCM trở thành thành viên mới của cộng đồng Sao Xanh MICHELIN. Nhà hàng được đánh giá cao nhờ mô hình thuần thực vật, không rác thải, tận dụng nguyên liệu địa phương, tái sử dụng phụ phẩm trong chế biến và xây dựng trải nghiệm giúp thực khách hiểu hơn về vòng đời của thực phẩm.

MICHELIN Guide 2026 cũng công bố các giải thưởng đặc biệt nhằm tôn vinh những cá nhân góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực. Giải "Màn ra mắt ấn tượng của năm" thuộc về đầu bếp Chris Fong của nhà hàng NÔM (TP.HCM). Giải "Đầu bếp trẻ xuất sắc" được trao cho đầu bếp Trần Phước Hậu của The Monkey Gallery Dining. Chuyên gia nếm rượu Mai Bích Ngọc của ONVIT nhận giải Sommelier Award, trong khi chị Nguyễn Thanh Vân của Tales by Chapter được vinh danh ở hạng mục Service Award.

Sau bốn năm hiện diện tại Việt Nam, MICHELIN Guide không chỉ góp phần đưa nhiều nhà hàng trong nước đến gần hơn với thực khách quốc tế mà còn phản ánh sự trưởng thành của một nền ẩm thực đang ngày càng tự tin kể câu chuyện riêng của mình. Trong năm kỷ niệm 100 năm Sao MICHELIN, cột mốc 11 nhà hàng đạt sao được xem là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Michelin và đối tác chiến lược Sun Group đều nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ẩm thực trong việc kết nối văn hóa và thúc đẩy du lịch. Bà K. Tananya Nimasdavut, Phó Chủ tịch Michelin Lifestyle khu vực Đông Á, Châu Đại Dương và Trung Đông, nhận định một bữa ăn tuyệt vời không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là ký ức, sự kết nối và động lực để con người khám phá thế giới. Trong khi đó, đại diện Sun Group cho rằng sự hiện diện của MICHELIN Guide trong những năm qua đã góp phần giúp ẩm thực Việt Nam vượt ra khỏi định kiến về những món ăn bình dân để từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều câu chuyện về văn hóa, nguyên liệu bản địa và tài năng Việt Nam được thế giới biết đến nhiều hơn.