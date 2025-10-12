Hòa nhịp văn hóa, gắn kết tình hữu nghị Pháp-Việt

(Ngày Nay) - Ngày 11/10, tại thị trấn Voves thuộc cộng đồng Les Villages-Vovéens, tỉnh Eure-et-Loir ở miền Trung nước Pháp, Ủy ban Eure-et-Loir của Hội Hữu nghị Pháp – Việt (AAFV) đã tổ chức “Ngày Việt Nam”, một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp.

Với chủ đề “Một ngày khám phá, văn hóa, đoàn kết và lễ hội quanh Việt Nam”, chương trình thu hút hàng trăm người dân địa phương, bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam cùng đại diện cộng đồng người Việt đến từ nhiều vùng của nước Pháp.

Sự kiện mở màn bằng màn diễu hành của đoàn múa rồng qua các tuyến phố trung tâm và biểu diễn võ Việt Nam do các võ sư, môn sinh của trường phái Sơn Long Quyền Thuật thực hiện, tạo nên bầu không khí rộn rã, tươi vui. Đặc biệt, khán giả còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như bài đồng ca “Kỷ niệm ở quê hương” của nhạc sĩ Hoàng Vân nhân dịp bộ sưu tập của ông được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản tư liệu thế giới, tiết mục múa “Thanh xuân” và tiểu phẩm “Giai điệu trần thế nơi thiên đình” do Câu lạc bộ Hợp ca Quê hương trình diễn.

Điểm nhấn của “Ngày Việt Nam” năm nay là không gian triển lãm với phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Gérard Memmi chụp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2025 và bộ sưu tập “Biển trong lòng người Việt” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Mỹ đến từ Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các gian sách trưng bày và ký tặng của các tác giả Nguyễn Đắc Như Mai, Lydie Delanoue, Trần Thu Dung, Étienne Egret, Gérard Memmi, Nguyễn Quý Đạo và Gilbert Tenèze, cũng thu hút đông đảo công chúng.

Theo ban tổ chức, toàn bộ doanh thu từ hoạt động bán hàng, ẩm thực và sách sẽ được dành cho quỹ hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tiếp sức cho cuộc chiến pháp lý của bà Trần Tố Nga chống lại các nhà sản xuất hóa chất Mỹ, đồng thời giúp đỡ những người dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Gilbert Tenèze, Chủ tịch Ủy ban Eure-et-Loir của AAVF, cho biết ủy ban này ra đời cách đây 6 năm và cũng là lần thứ sáu đứng ra tổ chức “Ngày Việt Nam”. Mục đích là giúp người dân miền Trung nước Pháp – vốn được ví như “vựa lương thực của nước Pháp” – hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam, đồng thời giúp cộng đồng người Việt tại Pháp kết nối, chia sẻ và tự hào về cội nguồn của mình. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn ở đây, bên các bạn. Tình hữu nghị giữa hai dân tộc là mối quan hệ quý giá, bền chặt và trung thành”.

Nhiếp ảnh gia Gérard Memmi, tác giả bộ ảnh “Việt Nam – niềm vui và ký ức” được chọn trưng bày tại sự kiện, chia sẻ: “Năm 1975, khi Sài Gòn giải phóng, tôi đang ở Pháp. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc của rất nhiều thanh niên Pháp phản đối chiến tranh. Năm nay, tôi muốn tận mắt chứng kiến Việt Nam trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất. Ở giữa phố Lê Lợi, tôi thấy hàng vạn người hò reo, ca hát, ôm nhau trong niềm vui. Tôi muốn cho thấy sức sống và tình yêu đất nước mãnh liệt của người Việt. Nhiều người nói với tôi: ‘Chúng tôi tha thứ, nhưng không bao giờ quên’. Chính câu nói ấy thôi thúc tôi làm triển lãm này”.

Về phần mình, bà Trần Thị Dung, Chủ tịch Câu lạc bộ Yêu Biển đảo Việt Nam tại Pháp, bày tỏ: “Chúng tôi luôn hướng về biển đảo Tổ quốc. Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Mỹ được tặng lại cho Câu lạc bộ thể hiện tinh thần ‘bám biển để giữ nước’. Trong gian khổ, người Việt vẫn nở nụ cười, vẫn bền bỉ vươn khơi. Biển không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là nguồn sống – là một phần của hồn Việt”.

Bà Trần Thị Dung cho biết: “Nhiều người bạn quốc tế nói rằng họ khâm phục Việt Nam – đất nước vừa có rừng vừa có biển, luôn biết gìn giữ và bảo vệ cả hai. Truyền thống Lạc Long Quân – Âu Cơ, một người lên núi, một người xuống biển, chính là biểu tượng cho tình yêu thiên nhiên và ý chí bảo vệ môi trường”, đồng thời bày tỏ ước vọng sẽ có một trường đại học tại Trường Sa để những người lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể học nghề, lập nghiệp và tiếp tục gắn bó với biển đảo quê hương.