Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp

(Ngày Nay) - Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt khẳng định Thượng viện Pháp cùng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt sẽ luôn quan tâm, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn nữa.

Ngày 19/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện Pháp do Thượng Nghị sỹ Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm làm trưởng đoàn, nhân dịp thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn tình cảm tốt đẹp và những đóng góp cụ thể, thiết thực mà Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện Pháp đã dành cho Việt Nam, cũng như sự phát triển quan hệ Việt-Pháp; đề nghị các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị tại mỗi nước phát huy hơn nữa vai trò cầu nối nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam-Pháp nói chung.

Thượng Nghị sỹ Alain Cadec cùng các thành viên trong Đoàn bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp của đất nước và con người, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Vui mừng trước những gắn kết lịch sử, văn hóa giữa hai nước, đặc biệt là những công trình kiến trúc Pháp cổ vẫn được bảo tồn và hiện hữu trong đời sống hằng ngày của người dân, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt khẳng định Thượng viện Pháp cùng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt sẽ luôn quan tâm, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn nữa nhằm tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Pháp-Việt Nam hiện nay; khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nhất trí với đề xuất của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Thượng Nghị sỹ Alain Cadec khẳng định hai bên cần phát huy tối đa các tiềm năng về hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng cơ sở với các dự án cảng biển, hàng không, đường sắt cao tốc, giao thông đô thị...; đa dạng hóa và bảo đảm nguồn năng lượng; nhất trí ủng hộ thúc đẩy Nghị viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Thượng Nghị sỹ Alain Cadec ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của EU về đánh bắt cá và cam kết có tiếng nói thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy hải sản của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Pháp trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, y tế, văn hóa, lưu trữ và bảo tồn... và đề nghị hai bên làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực trên, trong đó có việc tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử cầu Long Biên.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt cùng các Thượng Nghị sỹ Pháp, với vai trò và tiếng nói của mình, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm việc, học tập và hòa nhập tốt tại Pháp.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, Pháp ngữ, kết nối các địa phương và tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 13 tại Pháp.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do và an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, ủng hộ lập trường của ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).