Hoàn thành tối thiểu 50% trạm BTS chống rủi ro thiên tai cấp độ 4 vào cuối năm 2026

(Ngày Nay) - Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm thông tin liên lạc trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông và sở, ngành liên quan tập trung xây dựng, nâng cấp hệ thống trạm thu phát sóng di động (BTS) kiên cố, có khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cấp độ 4; phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành tối thiểu 50% số trạm theo kế hoạch và hoàn thành 100% vào năm 2027.

Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông cần rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống trạm BTS, lập kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp, gia cố các trạm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong quý I/2026, doanh nghiệp phải gửi danh sách các vị trí trạm BTS đạt chuẩn về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, điều phối, bao gồm cả trạm hiện hữu sau khi gia cố và vị trí dự kiến xây dựng mới; việc xây dựng mới phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về viễn thông và xây dựng.

Đến hết năm 2027, mỗi xã, phường phải có tối thiểu một trạm BTS kiên cố, đạt chuẩn chịu rủi ro thiên tai cấp độ 4, với cột anten có khả năng dùng chung cho ít nhất hai doanh nghiệp viễn thông. Qua đây, hình thành mạng lưới thông tin lõi ổn định, bảo đảm duy trì liên lạc thông suốt đến chủ tịch UBND cấp xã và trưởng ấp, khu phố, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc lựa chọn vị trí xây dựng trạm BTS được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ưu tiên đặt trên các công trình sẵn có như trụ sở cơ quan, khu hành chính, khu dân cư hoặc các điểm cao, nhằm bảo đảm vùng phủ sóng lõi trong tình huống thiên tai nghiêm trọng, đồng thời hạn chế phát sinh giải phóng mặt bằng, bảo đảm mỹ quan và an toàn cộng đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp xác định số lượng, địa bàn lắp đặt trạm BTS của từng đơn vị, thúc đẩy chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm tối ưu nguồn lực, giảm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện sẽ được tổ chức định kỳ và đột xuất, kịp thời đề xuất xử lý các trường hợp chậm tiến độ hoặc không tuân thủ quy định.

Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn thủ tục pháp lý, khảo sát vị trí tại các khu vực xung yếu; đồng thời bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên cung ứng nhiên liệu cho máy phát điện tại các trạm BTS khi xảy ra sự cố mất điện kéo dài. UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và chủ động đề xuất vị trí phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm BTS chống rủi ro thiên tai cấp độ 4 được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của tỉnh Tây Ninh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và bảo vệ an toàn cho người dân trong các tình huống khẩn cấp.

Thời gian qua, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, ngập lụt, dông lốc, sạt lở…, một số công trình viễn thông chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố.