Học cao đẳng, hướng đi thực tế cho học sinh sau THCS và THPT

(Ngày Nay) - Trên nhiều diễn đàn phụ huynh, câu hỏi “Có nên cho con học cao đẳng thay vì cố vào đại học?” nhận được hàng trăm bình luận. Khi điểm số hoặc điều kiện tài chính không đủ để theo học các trường THPT công lập hay đại học, nhiều gia đình đang chọn hướng đi khác, đó là cho con học cao đẳng ngay từ sau THCS hoặc sau THPT.

Cao đẳng không còn là lựa chọn thứ hai

Trên một nhóm mạng xã hội dành cho phụ huynh có con học lớp 9, chị An Nhiên (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ tình huống của mình: "Con thi thử vào lớp 10 chỉ đạt 11 điểm, không đủ vào trường công lập; học trường tư thì học phí quá cao. Sau khi tham khảo ý kiến, tôi chọn đăng ký cho con học chương trình cao đẳng nghề, vừa lấy bằng THPT, vừa học chuyên môn".

Anh Võ Tấn Đạt (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi kinh tế không đủ, chúng ta phải tìm cách khác. Nếu cả học lực và tài chính đều hạn chế thì việc chọn học cao đẳng là hợp lý. Con vừa có được kiến thức phổ thông, vừa học được nghề, giúp giảm bớt áp lực học tập và tài chính cho cả gia đình”.

Cùng quan điểm, TS Lê Sĩ Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn cho rằng, học cao đẳng giúp sinh viên ra trường nhanh chóng, chỉ mất khoảng 2 - 2,5 năm, thay vì 4 - 5 năm như bậc đại học. Thời gian học ngắn đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí và có cơ hội gia nhập thị trường lao động sớm. Đặc biệt, khoảng 70% chương trình học là thực hành, mang lại lợi thế lớn cho sinh viên khi tìm việc sau khi tốt nghiệp cao đẳng.

Cô Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cũng cho biết: "Hiện nay, nhu cầu nhân lực có tay nghề ngày càng tăng, vì vậy trường tổ chức “học kỳ doanh nghiệp” để sinh viên được tiếp xúc sớm với môi trường làm việc. Nhờ đó, khoảng 90% sinh viên đã có việc trước khi tốt nghiệp. Điều này cho thấy, khi được đào tạo kỹ năng nghề ngay từ đầu, các em dễ dàng thích nghi với yêu cầu thực tế, giảm nguy cơ thất nghiệp".

Một lợi thế nữa của học cao đẳng là khả năng liên thông. Cô Nguyễn Ngọc Chiêu Anh, Trưởng phòng Truyền thông - Tuyển sinh Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn chia sẻ: “Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có thể liên thông độc quyền lên Đại học Văn Lang. Nhà trường đào tạo hơn 30 ngành thuộc 6 nhóm lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao, từ công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, ô tô, đến nhóm ngành chăm sóc sắc đẹp, những lĩnh vực thu hút cả những người đã có bằng đại học quay lại học thêm”.

Ngoài ra, các thầy cô cũng đều lưu ý rằng, học cao đẳng không đồng nghĩa với việc “đóng khung” sự nghiệp. Ngược lại, đây là bước khởi đầu vững chắc, giúp người học có nghề có thu nhập và vẫn mở rộng cơ hội học tập, thăng tiến trong tương lai.

Bắt nhịp nhu cầu nhân lực và tạo lợi thế cạnh tranh sớm

Theo thống kê, trong quý I và II/2025, TP Hồ Chí Minh có hơn 3.500 người được đào tạo nghề, tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Dự báo quý III/2025, thành phố cần tuyển 85.000 - 90.000 lao động, nhưng nhân lực có tay nghề vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vì vậy phải “đặt hàng” trực tiếp với các trường cao đẳng.

Cô Nguyễn Thị Mộng Lành nhận định, nhóm ngành du lịch dịch vụ đang phát triển mạnh, tạo ra nhiều việc làm liên quan như quản trị khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, chế biến món ăn, chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, ngành “hot” có thể thay đổi chỉ sau 1 - 2 năm nên điều quan trọng là học sinh chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích để theo lâu dài.

TS Lê Sĩ Hải chỉ ra thêm, kỹ thuật ô tô, đặc biệt là ô tô điện đang là xu hướng ở các đô thị lớn khi chuyển sang năng lượng xanh. Ngành này hứa hẹn thu nhập cao và cơ hội việc làm rộng. Ngoài ra, các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa… cũng đang “khát” nhân lực.

Để đáp ứng thị trường, các trường cao đẳng không chỉ chú trọng kỹ năng nghề mà còn đào tạo thái độ làm việc, khả năng thích ứng, yếu tố quyết định để trụ vững và phát triển sự nghiệp. “Nếu sinh viên bị doanh nghiệp đánh giá chưa đạt, Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn sẽ tiếp nhận đào tạo bổ sung để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc”, TS Hải cho biết.

Thầy Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường CĐ Kỹ thuật Du lịch Sài Gòn đưa ra lời khuyên: “Hãy chọn nghề, chọn ngành trước rồi mới chọn trường. Nếu cánh cửa đại học chưa mở ra, cao đẳng vẫn là lựa chọn vàng để bước vào thị trường lao động”.

Thực tế, không ít sinh viên từng đậu đại học nhưng bỏ dở vì học không đúng ngành hoặc áp lực tài chính. Trong khi đó, mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp đang giúp nhiều sinh viên cao đẳng có việc làm ngay, thậm chí thăng tiến nhanh nhờ kỹ năng thực hành vững vàng.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và biến động nhanh, học cao đẳng không còn là lựa chọn thứ yếu. Đây đang là hướng đi chiến lược cho nhiều bạn trẻ muốn sớm có việc làm, chủ động kinh tế và vẫn giữ cơ hội học tập lên cao.