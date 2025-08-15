Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025

(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.

Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) mới đây đã phát hiện thông báo giả mạo được gửi đến các thí sinh chưa trúng tuyển đại học, với nội dung “Trúng tuyển học bổng Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney”.

Thông báo này ghi rõ tên người nhận và giới thiệu là dành cho sinh viên năm nhất chương trình liên kết “Talented Students” giữa Đại học Bách khoa và University of Technology Sydney, nhưng thực tế hoàn toàn không phải văn bản do nhà trường phát hành.

Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) cảnh báo văn bản giả mạo được làm tinh vi, đề nghị phụ huynh và học sinh nâng cao cảnh giác.

Đại diện nhà trường cho biết, tình trạng mạo danh đã xảy ra nhiều lần và nhấn mạnh mọi quy trình xét duyệt học bổng và thông báo chính thức đều thực hiện qua hệ thống, kênh thông tin chung, không gửi riêng lẻ. Phụ huynh và thí sinh khi nhận thông tin lạ cần liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên (ctsv@hcmut.edu.vn) hoặc các kênh chính thống để xác minh, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân hay chuyển tiền khi chưa kiểm chứng.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) cũng ghi nhận thủ đoạn tương tự khi các đối tượng làm giả giấy báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển khoản các khoản phí cho cá nhân. Nhà trường nhấn mạnh, mọi thông tin về hồ sơ nhập học, học phí đầu năm hoặc các thông báo chính thức chỉ được công bố trên website chính thức hoặc qua email sinh viên có định dạng MSSV@student.hcmus.edu.vn.

Tại Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu TP Hồ Chí Minh, ban giám hiệu nhà trường cũng phát đi cảnh báo nhiều vụ mạo danh giấy báo trúng tuyển, tin nhắn hay email của trường để yêu cầu đóng học phí, lệ phí hoặc tiền giữ chỗ vào tài khoản cá nhân. Một số đối tượng còn giả danh chương trình học bổng, trao đổi quốc tế để yêu cầu chuyển tiền “chứng minh tài chính” với số tiền lớn, hứa hẹn quyền lợi hấp dẫn nhưng không có thật.

Các trường đại học khuyến cáo tân sinh viên và phụ huynh nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào. Những lời mời học bổng, chương trình trao đổi có dấu hiệu bất thường, yêu cầu phí cao hoặc quyền lợi quá hấp dẫn cần được xác minh trực tiếp với nhà trường để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

