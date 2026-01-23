Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội không đến trường học khi nhiệt độ dưới 10°C

(Ngày Nay) - Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh triển khai phương án đón và quản lý học sinh tại trường bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại diện rộng tại khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội, ngày 22/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản số 286/SGDĐT-CTTTHSSV đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường các giải pháp phòng chống rét nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của giá rét, các bệnh thường gặp trong mùa đông và các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết được phát sóng lúc 19 giờ 45 hằng ngày trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Hiệu trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh không đến học trực tiếp tại trường (ngày hôm sau), đồng thời thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh và chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến phù hợp.

Trong đó, học sinh mầm non và tiểu học sẽ không đến học trực tiếp tại trường khi dự báo thời tiết nhiệt độ dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở không đến học trực tiếp tại trường khi dự báo thời tiết nhiệt độ dưới 7°C.

Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh triển khai phương án đón và quản lý học sinh tại trường bảo đảm an toàn.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, các hoạt động tập trung ngoài trời bị tạm dừng; cơ sở giáo dục điều chỉnh thời gian dạy, học phù hợp với điều kiện thời tiết.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22 - 23/1, khu vực miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại Hà Nội phổ biến 10 - 13°C, ban ngày dao động 14 - 17°C kèm mưa nhỏ, rét đậm rét hại.

Sau ngày 24/1, không khí lạnh có xu hướng ổn định và suy yếu, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Trời rét sẽ gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày và sức khỏe của người dân, đặc biệt là nhóm học sinh nhỏ tuổi, người cao tuổi và nhóm có bệnh nền