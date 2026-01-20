Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 19/1, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 02/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/1 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ phổ biến khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ ngày 21/1, vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với tình hình gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PV
Rét đậm rét hại gió mạnh Bắc Bộ Quảng Ninh An Giang

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
(Ngày Nay) - Bước sang năm 2026, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ triển lãm tương tác, lễ hội văn hóa - nghệ thuật đến các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Bản tin Singapore: In the Spotlight tháng 1/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy một bức tranh du lịch giàu sức sống, nơi đổi mới sáng tạo song hành cùng bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.
Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong Ngày hội vui học cùng sách.
TP HCM: Triển khai 4 chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
(Ngày Nay) - Ngày 19/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) quy định một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.
Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Khát vọng mùa Xuân” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2026).
Chuỗi chương trình nghệ thuật lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới
(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật quy mô, được đầu tư công phu, đa dạng về loại hình, giàu chiều sâu tư tưởng; góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cùng Tổng thống Donald Trump sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại vào mùa hè năm ngoái. Ảnh: POLTICO.
Châu Âu cân nhắc lá bài mạnh trước sức ép từ ông Trump
(Ngày Nay) - Sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ về an ninh trong khuôn khổ NATO đã hạn chế các phương án lựa chọn của châu lục này trước lời đe doạ áp thuế từ Tổng thống Donald Trump. Phản ứng mạnh mẽ nhất mà châu Âu có thể sử dụng để trả đũa là “vũ khí bazooka” thương mại của riêng mình.