Nguy cơ say nắng, say nóng và đột quỵ trong thời tiết nắng nóng gay gắt

(Ngày Nay) - Việc người dân ra ngoài, vận động cường độ cao trong thời tiết oi bức dễ gây kiệt sức, tụt huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội vừa ra cảnh báo: Trong những ngày nhiệt độ tại Hà Nội tăng cao như hiện nay, tiềm ẩn nguy cơ say nắng, say nóng, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như: Mất nước, rối loạn điện giải, say nắng, sốc nhiệt và làm tăng nguy cơ biến chứng ở người mắc bệnh mãn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, bệnh hô hấp...

Để bảo vệ sức khỏe, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân cần lưu ý: Hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt (10h–16h); uống đủ nước (2–2,5 lít/ngày), bổ sung nước điện giải khi cần; mặc quần áo sáng màu, thoáng mát; đội mũ, đeo kính khi ra ngoài; không làm việc quá lâu dưới trời nắng; cần nghỉ ngơi xen kẽ; đặc biệt, người dân tuyệt đối không để trẻ nhỏ trong ô tô đóng kín.

Người dân không tập thể dục hoặc lao động nặng dưới trời nắng nóng; việc vận động cường độ cao trong thời tiết oi bức dễ gây kiệt sức, tụt huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt.

Trong những ngày nắng nóng, người dân cần ăn uống đầy đủ, tăng cường rau xanh và trái cây; hạn chế đồ uống có cồn, nước ngọt nhiều đường, thức ăn nhiều dầu mỡ; cần ưu tiên thực phẩm dễ tiêu, đảm bảo vệ sinh an toàn thưc phẩm.

Đặc biệt, người dân cần theo dõi sức khỏe, nhất là những người cao tuổi, người có bệnh nền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng hướng dẫn người dân cách nhận biết dấu hiệu cảnh báo say nắng, say nóng. Cụ thể, người dân cần chú ý các dấu hiệu như: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; da nóng, đỏ, có thể sốt cao; mệt lả, thậm chí ngất xỉu...

Khi có dấu hiệu nghi ngờ trên, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi mát, nới lỏng quần áo, làm mát cơ thể và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.