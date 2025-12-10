Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần 1

Sáng 10/12, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính Đảng ủy Chính phủ.
Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, đại diện các ban Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra chuyên trách của Đảng ủy Chính phủ, cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.
Tại điểm cầu trực tuyến có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các đảng ủy trực thuộc.
Biến Nghị quyết trở thành thực tiễn cuộc sống
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên nắm rõ, hiểu sâu các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Hội nghị quán triệt 3 nội dung lớn gồm: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Đảng bộ Chính phủ; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
|Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, điểm mới của kỳ Đại hội này là kèm theo các văn kiện chính phải có chương trình hành động. Chương trình hành động rất rõ nội dung, nhiệm vụ phải làm, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện và phải hoàn thành.
Sau Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ đề nghị các Đảng bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến từng đảng viên, cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chương trình hành động của Đại hội thành kế hoạch, bổ sung vào Chương trình hành động của Đảng bộ mình.
Đồng thời, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ mình và Đảng bộ Chính phủ;"Tinh thần là phải khẩn trương tổ chức thực hiện cho bằng được Nghị quyết của Đại hội, biến Nghị quyết đó trở thành thực tiễn cuộc sống. Điều này trông cậy vào năng lực tổ chức thực hiện các chương trình của các đảng bộ," Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Một nội dung rất quan trọng khác được Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ lưu ý là phải thực hiện được nhiệm vụ căn cốt của Chính phủ là đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường và giữ vững. Rà soát, hoàn thiện các văn kiện, thể chế pháp luật, biến những chủ trương nêu trong nghị quyết trở thành thể chế, luật pháp. Tiếp tục tham mưu cho Đảng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững
Quán triệt Chuyên đề 1 về "Nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết Đại hội xác định chủ đề của nhiệm kỳ là "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", với phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương-Dân chủ, đổi mới-Đột phá, phát triển-Gần dân, vì dân".
|Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần I tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đánh giá nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thực hiện quyết liệt, hiệu quả với nhiều quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước: thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền địa phương 2 cấp gắn với kiện toàn, sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác dân vận. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.
Thực hiện ba đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực đạt kết quả tích cực, nhất là hạ tầng chiến lược phát triển đột phá. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển mạnh, đến năm 2025 hoàn thành 3.200km cao tốc, 1.700km đường ven biển.
Phát triển nhân lực đạt kết quả tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng.Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao.Nêu các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ chỉ rõ, một số cấp ủy, chính quyền vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc của Đảng; tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu.
Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ nêu 5 bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ qua, quán triệt phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong số đó, mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế trên thế giới, vươn lên thứ 3 trong khối ASEAN.
Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn. Thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.
Nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh.
Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: Tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; kinh tế số chiếm 30% GDP; TFP đóng góp trên 55%, năng suất lao động tăng 8,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa >50%; năng lượng tái tạo đạt 30% cơ cấu điện.
HDI đạt 0,75, tuổi thọ bình quân 75,5 tuổi, thời gian sống khỏe mạnh ≥68 năm; lao động qua đào tạo có bằng cấp 35-40%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm, hướng tới xóa nghèo đa chiều vào năm 2030.
Cùng với đó là 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, hoàn thiện thể chế đồng bộ, hiện đại; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực và văn hóa; tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại.
Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực
Quán triệt bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắc đến 3 yêu cầu trọng tâm: Một là, thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
|Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)