Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác đảm bảo an ninh Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Bảo đảm an ninh, trật tự có ý nghĩa quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Chiều 29/12, Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Hà Nội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị, địa phương...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các đơn vị, địa phương.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước, dự kiến tổ chức trong 7 ngày, từ 19-25/1/2026.

Bảo đảm an ninh, trật tự có ý nghĩa quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ sau Hội nghị quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tại Việt Nam năm 2025 (ngày 11/2/2025), đến nay, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 5 sự kiện, hội nghị quan trọng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay (Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Lễ kỷ niệm A50, Vesak 2025, Lễ kỷ niệm A80, Lễ mở ký Công ước Hà Nội) và Đại hội đảng bộ các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh, trật tự vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn; tình hình an ninh, trật tự liên quan còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá chính xác tình hình; thực chất hiệu quả các mặt công tác Công an để kịp thời có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, chủ động nắm, xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa, từ cơ sở mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Tại Hội nghị, Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự đã trình bày Báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật đã triển khai, dự kiến phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng. Trong đó nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Bộ Công an đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng từ sớm, từ xa, trên phạm vi cả nước, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất...

Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ và mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, xác định phương hướng nhiệm vụ tập trung triển khai từ nay đến khi kết thúc Đại hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh từ nay đến Đại hội thời gian không còn dài, còn rất nhiều việc cần triển khai, yêu cầu đặt ra rất gấp rút. Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn để tổ chức thành công Đại hội, Thứ trưởng cơ bản thống nhất với phương hướng công tác trọng tâm mà Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội/Bộ Công an đã đề ra.

Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các địa phương trong toàn quốc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương mình; có trách nhiệm rà soát, bổ sung, hoàn thiện, triển khai các phương án, kế hoạch chi tiết; xử lý kịp thời, từ sớm mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Quán triệt, thống nhất nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng từ nay đến khi kết thúc Đại hội, lấy kết quả bảo đảm an ninh, trật tự là minh chứng sống động nhất, thực chất nhất, hiệu quả nhất của phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, ưu tiên tập trung nguồn lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cấp độ cao nhất...

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thực sự an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng./.