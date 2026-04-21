Hội thảo về khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn

(Ngày Nay) -  Sáng nay 21/4, tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã diễn ra Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026).
LJDC 2026 thu hút 66 trường đại học, viện đào tạo, cơ quan chuyên môn tham gia, có chủ đề “Khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững nhằm thúc đẩy đối thoại học thuật, trao đổi chuyên môn giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia pháp lý, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước”.

Hội thảo năm nay được UEF phối hợp với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Trọng tài Thương mại số 1 Việt Nam (VN1AC) tổ chức.

Theo Ban tổ chức hội thảo, chủ đề năm nay mang tính liên ngành, kết nối giữa pháp luật, kinh tế và công nghệ. Hội thảo thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, luật sư, nhà khoa học cũng như học viên, sinh viên trên cả nước với 183 bài tham luận bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, hội đồng đánh giá có 140 bài đạt chất lượng để đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Các tham luận, góc nhìn của nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ góp phần đánh giá, nhìn nhận về quy định, hệ thống các định chế pháp luật về chính sách, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững hiện nay.

Ba nội dung chính, bao quát các khía cạnh về khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững được trình bày gồm: Khung pháp lý và hoàn thiện thể chế về kinh tế tuần hoàn; Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và các công cụ kinh tế - tài chính thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; Chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và ứng dụng ngành trong kinh tế tuần hoàn.

Theo TS. Ngô Minh Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách về hoạt động khoa học công nghệ của UEF chia sẻ: “LJDC 2026 chọn trọng tâm là kinh tế tuần hoàn – một xu thế không thể đảo ngược trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Việc xây dựng một khung pháp lý vững chắc đi kèm với các giải pháp công nghệ tiên tiến là “chìa khóa” để doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu.

Hội thảo là nỗ lực trong việc kết nối các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo ra những sáng kiến thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Net Zero của quốc gia, với quá trình chuyển giao tri thức, đào tạo thế hệ nhân lực trẻ có tư duy công lý và am hiểu công nghệ, UEF sẵn sàng đồng hành cùng sự bứt phá kinh tế của Thành phố và cả nước”.

Các bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại buổi hội thảo, UEF đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ với bảy đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau gồm: Công ty luật, Trung tâm trọng tài, doanh nghiệp, văn phòng công chứng, tạp chí về luật.

Việc ký kết với các đối tác đa lĩnh vực này sẽ giúp cho mạng lưới hợp tác của Khoa Luật nói riêng và UEF nói chung được mở rộng, phát triển "hệ sinh thái" nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên; tăng cường nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên.

kinh tế tuần hoàn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

5 tờ báo xưa: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật đang triển lãm tại Đường sách TP.HCM
Ngắm 5 tờ báo xưa “quý như vàng”
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
Một tạo hình của NSƯT Võ Minh Lâm trong MV "Ánh sao Việt Nam"
MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV "Ánh sao Việt Nam" , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
TS. Trần Hoài và các cộng tác viên thuộc dự án "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam". Ảnh: NVCC
Đưa tiếng nói các cộng đồng làm du lịch miền núi phía Bắc tới diễn đàn quốc tế
(Ngày Nay) - Một dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế về "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng học thuật quốc tế. Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Anh quốc, với sự phối hợp giữa Đại học Cumbria, VinUniversity và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), cùng sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Mường, Giáy, Tày.
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cán cân giữa tấn công và phòng thủ trong không gian số. Tuy nhiên, đà phát triển này cũng có thể tạo ra những rủi ro mới vượt ngoài khả năng kiểm soát hiện nay.
(Ngày Nay) - Trái Đất đang tiếp tục sáng lên qua từng năm, song vị trí và cường độ của xu hướng này ngày càng biến động khó lường do tác động của đại dịch COVID-19, các quy định kiểm soát ô nhiễm ánh sáng và tình trạng suy thoái kinh tế thế giới.