Hơn 10.000 ứng viên thi tuyển giáo viên tại TP HCM

(Ngày Nay) - Hơn 10.000 ứng viên đã tham dự vòng thi thực hành kỳ thi tuyển giáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày (27-28/9) để vào 5.700 vị trí giáo viên từ mầm non đến Trung học phổ thông.

Đáp ứng các điều kiện ở vòng xét hồ sơ, hơn 10.000 ứng viên đã tham dự vòng thi thực hành kỳ thi tuyển giáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày (27-28/9) để vào 5.700 vị trí giáo viên từ mầm non đến Trung học phổ thông tại Thành phố.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Sở đã nhận được 10.562 hồ sơ dự tuyển giáo viên năm nay, trong đó có 10.176 thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 - thi thực hành.

Bài thi diễn ra trong 30 phút nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp của ứng viên, tùy theo yêu cầu vị trí việc làm.

Ứng viên cần nêu rõ yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực ở mỗi bài học, từ đó giới thiệu kỹ thuật, phương pháp, đồ dùng dạy học sẽ sử dụng trong bài giảng đó.

Từ kết quả kỳ thi, Sở sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu với thí sinh đạt từ 50/100 điểm.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,5 triệu học sinh; số giáo viên các cấp lên tới hơn 110.000 người.

Cùng với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn diễn ra nhiều năm nay do không tuyển được, năm học mới này, Thành phố sẽ đưa vào sử dụng thêm hơn 1.200 phòng học mới, do đó nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếp tục tăng lên.

Năm 2025, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tuyển dụng giáo viên ở tất cả bậc học, nhằm đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở các địa phương, khu vực.

Trước đây, Sở chỉ tuyển dụng với cấp Trung học phổ thông, còn bậc mầm non đến Trung học cơ sở do Ủy ban Nhân dân quận, huyện thực hiện.

Trước thềm năm học mới 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố thông báo tuyển gần 5.700 giáo viên từ mầm non đến Trung học phổ thông. Mỗi ứng viên được đăng ký một nguyện vọng.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 10 tới, Thành phố sẽ có giáo viên mới nhận nhiệm vụ tại các trường, muộn hơn mọi năm.

Cùng với tuyển giáo viên mới, ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vận động, thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng để đảm bảo số lượng giáo viên ở các bộ môn, các khu vực, trường học. Đặc biệt, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực (từ 1/1/2026), việc điều động giáo viên sẽ được thực hiện, điều này sẽ giải quyết căn cơ vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các địa phương hiện nay.