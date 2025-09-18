Sớm công bố phương thức tuyển sinh đại học năm 2026 ngay trong tháng 10/2025

(Ngày Nay) - Tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2025 diễn ra ngày 18/9, thông tin về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết: Tính đến hết ngày 2/9/2025, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477; trong đó riêng khối đại học là 613.335 tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học.

Riêng nhóm miền Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8/2025). Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 tới hết ngày 2/9 (kéo dài 3 ngày so với kế hoạch).

Những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển trong các năm trước đã cơ bản được khắc phục. Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, không còn sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường.

Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% (năm 2024 là 16,4%). Trung bình điểm chuẩn của tất cả phương thức xét tuyển vào các ngành, các trường năm 2025 là 19,11 điểm; thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm trước (năm 2024 là 22,05). Mức giảm này phù hợp với việc giảm mạnh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 ở 3 môn Toán, Sinh học và Tiếng Anh.

Điểm chuẩn của các ngành, các trường có sự phân hóa mạnh. Tín hiệu đáng mừng là kết quả tuyển sinh các ngành sư phạm và các ngành STEM được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cũng đề cập một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển sinh năm nay. Cụ thể, một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình. Trong đợt xét tuyển chung năm 2025, có 14 trong tổng số hơn 500 đầu mối tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học để xảy ra sai sót ở mức gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Nguyên nhân của các sai sót này đã được kịp thời xác định rõ. Trước hết là tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục đại học, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...). Nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học. Do sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học nên các cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường đại học. Một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2025 theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định, phù hợp với quy chế của Bộ và của cơ sở đào tạo. Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025 và ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 sớm hơn.

Bộ sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026. Bên cạnh đó, ban hành chính sách ưu tiên khu vực cho thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.