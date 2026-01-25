Hơn 200 triệu người Mỹ đối mặt cơn bão mùa Đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm

(Ngày Nay) - Hơn 200 triệu người tại khoảng 3/4 lãnh thổ nước Mỹ đang phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông khắc nghiệt bất thường “mang tính lịch sử” bắt đầu từ hôm 23/1 (giờ địa phương), dẫn tới tình trạng tuyết rơi dày và mưa băng trên diện rộng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cơn bão dự kiến quét qua phần lớn lãnh thổ “Xứ cờ hoa”, gây ra các điều kiện thời tiết “hết sức nguy hiểm” khi di chuyển theo hướng Đông từ khu vực Đồng bằng cao và dãy núi Rocky.

NWS cảnh báo đợt không khí lạnh Bắc Cực sẽ mang theo nhiệt độ dưới 0 độ C và gió lạnh buốt, “đe dọa trực tiếp đến tính mạng do nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng đối với da tiếp xúc”.

Giới chức giao thông Mỹ, trong đó có các cơ quan quản lý hàng không tại nhiều thành phố lớn, đã cảnh báo về tình trạng gián đoạn đi lại, chậm chuyến và hủy chuyến trong dịp cuối tuần.

Cơn bão bắt đầu từ Texas và Oklahoma vào tối 23/1, gây mưa đá và tuyết dày trên diện rộng. Sáng 24/1, cơn bão được dự báo sẽ tiến về phía bang Virginia, trút lượng tuyết từ 30 cm trở lên tại một số khu vực thuộc Thung lũng Ohio và vùng Trung Đại Tây Dương, trong khi khu vực New England phải đối mặt với nền nhiệt âm sâu hai chữ số.

Cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển chậm qua nước Mỹ, phủ tuyết lên nhiều thành phố như Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia và New York. Tuyết dày được dự báo sẽ xuất hiện từ khu vực phía Nam của dãy núi Rocky và Đồng bằng cao, lan tới vùng Trung Đại Tây Dương và vươn tới khu vực Đông Bắc nước Mỹ.

Theo các chuyên gia dự báo, đây có thể là cơn bão nghiêm trọng nhất của mùa Đông năm nay, đồng thời mang theo đợt rét đậm nhất trong nhiều năm. Trong ngày 24/1, phần lớn khu vực nửa phía Đông nước Mỹ đã được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết mùa Đông nghiêm trọng.

Sáng 24/1, thành phố Flint (bang Michigan) ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục trong ngày là âm 24 độ F (khoảng -31 độ C), chỉ cao hơn 1 độ so với mức thấp kỷ lục mọi thời đại của trạm quan trắc, được ghi nhận hồi tháng 1/1976 và tháng 2/2015.

Theo dự báo của NWS, một số khu vực ở Đông Bắc bang New Jersey và Đông Nam bang New York, trong đó có thành phố New York, có thể ghi nhận lượng tuyết dày từ 25 - 36 cm, bắt đầu từ sáng sớm 25/1 và kéo dài đến ngày 26/1. Gió lạnh tại khu vực này có thể xuống tới -10°F (khoảng -23°C) từ tối 23/1 đến chiều 24/1.

Phần lớn khu vực phía Nam New England, bao gồm Boston, được dự báo có thể hứng chịu 30 - 43 cm tuyết, kèm theo gió giật lên tới 48 km/h từ ngày 25 - 26/1. Nhiệt độ gió lạnh tại đây có thể xuống tới -15°F (-26°C) trong khoảng thời gian từ ngày 23-24/1.

NWS dự báo nhiều kỷ lục nhiệt độ thấp có khả năng bị phá vỡ, trong đó, gió lạnh tại khu vực Đồng bằng phía Bắc có thể xuống dưới -50°F (khoảng -46°C). Một khu vực rộng lớn hơn ở Đông Nam nước Mỹ cũng được dự báo sẽ trải qua nhiệt độ đóng băng.

Trên toàn nước Mỹ vào ngày 24/1, hơn 3/4 lãnh thổ (40 bang) đã ban hành cảnh báo hoặc khuyến cáo về mưa băng, tuyết, rét và rét cực đoan. Thống đốc nhiều bang của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép các quan chức phụ trách công tác ứng phó khẩn cấp - bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia - bắt đầu huy động các nỗ lực ứng phó.

Tính đến ngày 24/1, tổng cộng 18 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với cơn bão - bao gồm Arkansas, Alabama, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia và West Virginia.

Một số hãng hàng không đã cho phép hành khách đổi chuyến bay, trong nhiều trường hợp không thu thêm phí, do lo ngại hủy chuyến. Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 3.200 chuyến bay nội địa, đến hoặc rời Mỹ đã bị hủy trong ngày 24/1, và hơn 4.800 chuyến khác bị hủy vào ngày 25/1.

Trung tâm Dự báo Thời tiết của NWS cho biết ngay cả sau khi cơn bão quét qua nước Mỹ vào cuối tuần này, một khối không khí Bắc Cực mạnh xuất phát từ Canada vẫn sẽ khiến nhiệt độ tại miền Đông “Xứ cờ hoa” duy trì ở mức rất thấp trong suốt tuần tới.