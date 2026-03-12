Bầu cử thời 4.0: Công nghệ số đưa Ngày hội non sông đến gần người dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các quy định theo hướng dẫn của Trung ương, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri và tổ chức tiếp xúc cử tri, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác và thuận tiện.
Chủ động ứng dụng công nghệ số
Tại Hà Tĩnh, trong những kỳ bầu cử trước đây, thông tin về bầu cử chủ yếu được truyền tải qua hệ thống truyền thanh, pano, ápphích hoặc các hội nghị tại thôn, tổ dân phố. Năm nay, cùng với các hình thức truyền thống, nhiều xã, phường đã chủ động ứng dụng công nghệ số, tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để đưa thông tin đến gần hơn với người dân.
Xã Sơn Tây là địa bàn miền núi có diện tích rộng, dân cư đông nhưng nhờ việc xây dựng trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất các video clip tuyên truyền đã tạo chuyển biến rõ nét. Các nội dung về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của công dân được thể hiện ngắn gọn, trực quan, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay.
Theo ông Cao Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền trên fanpage, Zalo cộng đồng, đồng thời xây dựng phần mềm cập nhật tiến độ, thời gian, tiêu chuẩn đại biểu để người dân dễ theo dõi. So với các kỳ trước, việc ứng dụng công nghệ giúp công dân, kể cả người đi làm ăn xa, vẫn có thể nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến bầu cử.
Còn tại phường Hà Huy Tập, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh. Phường đã thành lập tổ ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng trợ lý ảo phục vụ bầu cử; phân nhóm đối tượng cử tri để tuyên truyền phù hợp trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.
Tại Đồng Tháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ số.
|Người dân quét mã QR code để tra cứu thông tin bầu cử từ mô hình “bé cúc” Sa Đéc gắn mã QR. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Phường Sa Đéc đã triển khai lắp đặt 40 mô hình "bé cúc" gắn mã QR để người dân tra cứu thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Theo Ủy ban Nhân dân phường, mô hình "bé cúc" Sa Đéc với hình ảnh cách điệu hoa cúc màu vàng (một trong những loài hoa truyền thống ở Làng hoa Sa Đéc), trên tay cầm chiếc lá in QR code. Mô hình góp phần đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền đến người dân; tạo điểm nhấn trong tuyên truyền trực quan với hình ảnh thân thiện và gần gũi trong truyền tải thông điệp, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử.
Các "bé cúc" gắn QR code tra cứu thông tin bầu cử đặt tại không gian công cộng, nơi tập trung đông người, trụ sở cơ quan, đơn vị như: trước cổng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Quảng trường Sa Đéc, Công viên Sa Đéc, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, siêu thị, trường học, ngân hàng và chợ…
Sau khi quét mã QR, người dân có thể xem thông tin các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; hỏi-đáp về bầu cử; sổ tay bầu cử; ý nghĩa của cuộc bầu cử; danh sách, tiểu sử các ứng cử viên; hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử; đồng thời, tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử tri liên quan đến công tác bầu cử…
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế là đầu tàu kinh tế và là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, thành phố đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi khâu của công tác chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử.
Bài toán quản lý dữ liệu là một vấn đề đối với Thành phố Hồ Chí Minh khi có số dân cư đông nhất cả nước và sự biến động lớn với hàng triệu cử tri tạm trú, công nhân và sinh viên, bài toán quản lý dữ liệu luôn là thách thức hàng đầu.
Thay vì rà soát thủ công danh sách hộ khẩu hay giấy tạm trú như trước đây, hiện nay, các tổ bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đối soát danh sách cử tri dựa trên nền tảng số hóa đồng bộ.
Việc ứng dụng phần mềm quản lý biến động cử tri giúp chính quyền cơ sở cập nhật kịp thời những trường hợp di chuyển nơi cư trú, đảm bảo quyền bầu cử của người dân không bị gián đoạn. Đây là bước đột phá giúp loại bỏ sai sót, trùng lặp và rút ngắn thời gian chuẩn bị danh sách so với các kỳ bầu cử truyền thống. Dữ liệu sạch, sống và chính xác là nền tảng vững chắc nhất để đảm bảo tính công bằng và đúng luật ngay từ bước sơ khởi.
Với hơn 79.000 cử tri, có nhiều nhà trọ, người tạm trú, phường Tân Sơn Hòa đã triển khai công tác kiểm tra, rà soát và tiếp nhận phản ánh thông tin của cử tri qua QR code, góp phần giảm tải công sức rà soát, điều chỉnh thông tin cử tri của đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử.
Không chỉ phường Tân Sơn Hòa, trên toàn địa bàn thành phố, rất nhiều địa phương đã triển khai việc áp dụng việc quản lý đăng ký cử tri bằng nền tảng số với mục tiêu đảm bảo không một cử tri nào bị bỏ sót trong kỳ bầu cử lần này. Song song với quản lý dữ liệu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử tại Thành phố mang tên Bác cũng ghi nhận sự "thay da đổi thịt" nhờ công nghệ.
Không còn dừng lại ở các tấm pano, khẩu hiệu hay loa phát thanh truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hệ sinh thái tuyên truyền đa phương tiện trên không gian mạng.
|Cử tri quét mã QR bằng điện thoại thông minh để nhanh chóng kiểm tra các thông tin liên quan đến quyền bầu cử. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)