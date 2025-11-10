Hợp lực UNESCO – SOVICO: Bước đi phù hợp với tầm nhìn văn hóa vì phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Việc UNESCO và Tập đoàn SOVICO hợp tác chiến lược giai đoạn 2025–2035 không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa kinh tế – văn hóa, mà còn thể hiện bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết do Việt Nam đề xuất tại Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43 về “ Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”.

Sự đồng điệu trong tầm nhìn văn hóa toàn cầu

Tại Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43 đang diễn ra ở Samarkand (Uzbekistan), Nghị quyết của Việt Nam đề xuất Liên hợp quốc phát động "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững" - được 71 quốc gia đồng bảo trợ. Điều này thêm một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa như một trụ cột độc lập của phát triển bền vững, song song với giáo dục, khoa học và thông tin.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm kể từ Thập kỷ quốc tế về phát triển văn hóa 1988 - 1997, đây là lần đầu tiên UNESCO đồng thuận khởi xướng một Thập kỷ quốc tế mới gắn với văn hóa. Sáng kiến của Việt Nam phù hợp với chiến lược của UNESCO, nhấn mạnh vai trò văn hóa trong đổi mới sáng tạo, gắn kết xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy công nghiệp sáng tạo.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết kêu gọi các quốc gia đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục di sản, văn hóa – nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, và kinh tế sáng tạo gắn với sinh kế bền vững, hướng tới tương lai thịnh vượng, nhân văn và hòa bình. Đây chính là định hướng bao trùm mà UNESCO đang theo đuổi trong thập kỷ mới: xem văn hóa như chất keo gắn kết phát triển bền vững toàn cầu.

TP.HCM – một trong những đô thị năng động nhất cả nước – đã chính thức gia nhập Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành "Thành phố Điện ảnh". Hải Phòng cũng đang phấn đấu trở thành “Thành phố Âm nhạc” trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Những sự kiện, nỗ lực này thể hiện cách tiếp cận đa đối tác, huy động khu vực tư nhân cùng đồng hành với UNESCO trong việc thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn lực con người và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.

Phù hợp với định hướng đối ngoại và phát triển văn hóa của Việt Nam

Trong bối cảnh đó, việc UNESCO và SOVICO trở thành đối tác chiến lược giai đoạn 2025–2035 là một minh chứng sinh động cho cách Việt Nam chuyển hóa tầm nhìn quốc tế thành hành động cụ thể trong nước. Theo thỏa thuận, tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn hoá, nhất là trong thanh niên, thúc đẩy mô hình trường học hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục; cũng như các sáng kiến khác trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, và truyền thông.

Sáng kiến hợp tác này cũng phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng và Nhà nước Việt Nam theo đuổi. Theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Việt Nam chủ trương chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia, đóng góp và định hình các ưu tiên phát triển toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định, sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” là bước đi cụ thể góp phần triển khai chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về coi trọng văn hoá, ngoại giao văn hoá và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trong khi đó, SOVICO – với vai trò doanh nghiệp tư nhân tiên phong – lại mang đến nguồn lực tài chính, công nghệ và quản trị sáng tạo, góp phần đưa các định hướng của UNESCO và Chính phủ Việt Nam vào thực tế thông qua các dự án văn hóa, giáo dục và đô thị sáng tạo.

Sự phối hợp này cũng thể hiện tinh thần mà UNESCO luôn khuyến khích: huy động mọi thành phần xã hội cùng tham gia phát triển bền vững, từ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế cho đến khu vực tư nhân.

Việt Nam – đối tác tiên phong của UNESCO trong kỷ nguyên mới

Với việc được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO hai nhiệm kỳ liên tiếp, Việt Nam đang thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm tại các thể chế đa phương toàn cầu. Điều này cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với năng lực điều hành và đóng góp của Việt Nam, cũng như khả năng kết nối giữa các bên – trong đó có doanh nghiệp – để cùng triển khai tầm nhìn phát triển chung.

Chính trong bối cảnh đó, mối hợp tác giữa UNESCO và SOVICO không chỉ đơn thuần là một dự án riêng lẻ, mà là một phần trong chiến lược toàn diện của Việt Nam nhằm đưa văn hóa trở thành trụ cột phát triển bền vững, đồng thời thể hiện rõ tinh thần “Việt Nam – đối tác tích cực, có trách nhiệm” mà Nghị quyết 59-NQ/TW đã đề ra.

Kết luận lại, sự kết hợp giữa UNESCO và SOVICO chính là sự cụ thể hóa sinh động tầm nhìn văn hóa vì phát triển bền vững mà Việt Nam đang khởi xướng trên trường quốc tế. Đó không chỉ là hợp tác giữa một tổ chức toàn cầu và một doanh nghiệp Việt, mà là sự gặp gỡ giữa tầm nhìn nhân văn của UNESCO và khát vọng kiến tạo tương lai sáng tạo của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa một “Thập kỷ văn hóa” cho thế giới – bắt đầu từ chính Việt Nam.