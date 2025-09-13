Hợp tác Việt Nam và bang Hessen (Đức) làm phong phú quan hệ cho cả hai nước

(Ngày Nay) - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main Lưu Xuân Đồng ngày 11/9 đã có chuyến thăm và làm việc với Chủ tịch Nghị viện bang Hessen Astrid Wallmann tại trụ sở Nghị viện bang. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa CHLB Đức - Việt Nam (23/9/1975-23/9/2025).
Trang thông tin Hessischer Landtag của Nghị viện bang Hessen cho biết từ năm 2012, Hessen đã duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, trong đó có hợp tác về khoa học, giáo dục và phát triển kinh tế. Hiện Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Hessen trong khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng đang được triển khai, như Đại học Việt-Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2008 theo sáng kiến của bang Hessen, phối hợp với Chính phủ Liên bang Đức và Việt Nam.

Phát biểu trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội bang Astrid Wallmann khẳng định mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác ở châu Á rất quan trọng cho sự thịnh vượng và phát triển hơn nữa của Đức. Những kết nối đa dạng về giáo dục, văn hóa và kinh doanh đang làm phong phú và hướng đến tương lai cho cả hai bên. Ông bày tỏ vui mừng vì hai bên đã có thể làm sâu sắc hơn nữa sự trao đổi gần gũi và thân thiện này trong các cuộc thảo luận.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen thời gian qua và trao đổi kế hoạch tăng cường hợp tác thời gian tới, tập trung trên các lĩnh vực ngoại giao, tư pháp, giáo dục, văn hóa, kinh tế, lao động … Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, trong đó đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại bang Hessen.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy trong tổng thể hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ Việt Nam-Hessen phát triển rất tích cực và hiệu quả. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và bang Hessen những năm gần đây đạt khoảng 1 tỷ euro (1,17 tỷ USD), tương đương 10% tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Đức. Nhiều doanh nghiệp của Hessen đang đầu tư hiệu quả tại Việt Nam như Bilfinger & Berger, Messer, Sanofi-Aventis, Fresenius, Commerzbank...

Đặc biệt, Trường Đại học Việt-Đức, dự án "hải đăng" giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, được thành lập theo sáng kiến của bang Hessen, đang hoạt động hiệu quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Hiện Hessen đang có nhu cầu tiếp nhận lao động có tay nghề từ Việt Nam, Thủ hiến Boris Rhein đề nghị hai bên tận dụng các điều kiện thuận lợi từ việc Đức mới đây thông qua Luật Lao động di cư để mở rộng việc cung ứng nguồn nhân lực từ Việt Nam sang Hessen, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Đức và bổ sung nguồn nhân lực đang thiếu hụt của bang.

