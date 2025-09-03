Truyền thông Đức ấn tượng với sức mạnh quốc phòng và thành tựu kinh tế Việt Nam

(Ngày Nay) - Truyền thông Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao về quy mô cũng như ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn một số tờ báo lớn của Đức DPA, Heidenheimer-Zeitung đưa tin Việt Nam đã kỷ niệm ngày Độc lập với màn trình diễn diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Sự kiện đã thu hút hàng trăm nghìn người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về thủ đô Hà Nội. Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập - đã tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc và màu áo người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc mạnh mẽ.

Cuộc diễu binh kéo dài gần 3 giờ với sự tham gia của 16.000 chiến sĩ đã phô diễn sức mạnh quốc phòng toàn diện của Việt Nam trên không, trên bộ và trên biển. Đặc biệt ấn tượng là màn trình diễn của các khí tài quân sự hiện đại như trực thăng Mi-171, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30, máy bay không người lái nội địa, cùng lần đầu tiên có sự xuất hiện của tàu chiến và tàu ngầm trong màn diễu binh trên biển.

Sự kiện còn có sự tham gia của các đơn vị quân đội và chính trị gia cấp cao đến từ các nước thân hữu như Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Nga và Belarus, thể hiện mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp của Việt Nam.

Báo chí Đức cũng nhấn mạnh hành trình phát triển ấn tượng của Việt Nam từ một quốc gia nghèo khó trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Năm 2024, Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,09%, trở thành điểm đến hấp dẫn với 17,5 triệu lượt khách quốc tế và là điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp Đức.

(Ngày Nay) - Sau những nghi thức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã lan tỏa ra nhiều tuyến phố Thủ đô. Dù đội hình của các khối và dàn khí tài vẫn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ấn tượng đọng lại sâu đậm nhất chính lại là những khoảnh khắc nghĩa tình quân dân thắm thiết, đầy cảm xúc.