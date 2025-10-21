Houthi giam lỏng nhóm nhân viên quốc tế của LHQ

(Ngày Nay) - Ngày 20/10, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết 15 nhân viên quốc tế đang bị giam lỏng trong tòa nhà của Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Sanaa trong khi 5 người Yemen đã được thả. Đây là những nhân viên LHQ bị Houthi bắt giữ hôm 18/10, sau khi xâm nhập trái phép vào cơ sở này.

Ông Dujarric nêu rõ các nhân viên hiện được tự do đi lại trong khuôn viên của khu nhà và đã liên lạc được với gia đình, cũng như các cơ quan LHQ. Ông hy vọng toàn bộ 15 nhân viên sẽ được trả tự do trong thời gian sớm nhất.

Theo người phát ngôn trên, lực lượng Houthi vẫn đang giam giữ 53 nhân viên của LHQ, trong đó một số người bị giam từ năm 2021. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã thảo luận với ngoại trưởng các nước Saudi Arabia (Arập Xêút), Iran và Oman ngày 20/10 về vấn đề này.

Kể từ năm 2014, Houthi kiểm soát nhiều khu vực của Yemen. Lực lượng Houthi cáo buộc nhân viên cũng như các hoạt động của LHQ tại Yemen có liên quan đến hoạt động gián điệp. LHQ cho rằng các cáo buộc trên là không thể chấp nhận được và “cực kỳ đáng lo ngại”.