Houthi giam lỏng nhóm nhân viên quốc tế của LHQ

(Ngày Nay) - Ngày 20/10, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết 15 nhân viên quốc tế đang bị giam lỏng trong tòa nhà của Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Sanaa trong khi 5 người Yemen đã được thả. Đây là những nhân viên LHQ bị Houthi bắt giữ hôm 18/10, sau khi xâm nhập trái phép vào cơ sở này.
Ông Dujarric nêu rõ các nhân viên hiện được tự do đi lại trong khuôn viên của khu nhà và đã liên lạc được với gia đình, cũng như các cơ quan LHQ. Ông hy vọng toàn bộ 15 nhân viên sẽ được trả tự do trong thời gian sớm nhất.
Theo người phát ngôn trên, lực lượng Houthi vẫn đang giam giữ 53 nhân viên của LHQ, trong đó một số người bị giam từ năm 2021. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã thảo luận với ngoại trưởng các nước Saudi Arabia (Arập Xêút), Iran và Oman ngày 20/10 về vấn đề này.
Kể từ năm 2014, Houthi kiểm soát nhiều khu vực của Yemen. Lực lượng Houthi cáo buộc nhân viên cũng như các hoạt động của LHQ tại Yemen có liên quan đến hoạt động gián điệp. LHQ cho rằng các cáo buộc trên là không thể chấp nhận được và “cực kỳ đáng lo ngại”.
(Ngày Nay) - Trang tin Fresh News dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 20/10 cho biết, Campuchia đã đưa ra 3 cách tiếp cận then chốt nhằm giải quyết các vấn đề biên giới với Thái Lan như ngăn chặn xung đột leo thang, giảm thiểu tác động và khôi phục trạng thái bình thường.
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới cho thấy vaccine mRNA ngừa COVID-19 không chỉ giúp phòng bệnh mà còn tăng hiệu quả điều trị ung thư, đặc biệt khi được tiêm trong giai đoạn đầu sử dụng thuốc miễn dịch trị liệu.
(Ngày Nay) -Trước diễn biến phức tạp của thị trường, đặc biệt giá BĐS không ngừng neo cao và có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá trục lợi, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) kêu gọi cộng động môi giới chung tay bảo vệ tính ổn định, bền vững cho thị trường BĐS Việt Nam, nói không và không tiếp tay cho mọi hành vi đầu cơ, trục lợi, thổi giá, đẩy giá,... gây lũng đoạn, tạo thị trường ảo, thị trường “bong bóng”.
(Ngày Nay) - Theo báo Washington Post, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh kiểm soát toàn bộ Donetsk là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào, ám chỉ khả năng thỏa hiệp về Zaporizhzhia và Kherson trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(Ngày Nay) - Bãi đá cổ Nấm Dẩn được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, là tư liệu quý giá, góp phần nghiên cứu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tri thức của cư dân cổ vùng núi phía Bắc.
(Ngày Nay) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Phần Lan, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.
(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương giữ ổn định môn thi và cấu trúc đề thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 gồm ba môn thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ.