Huế chìm trong biển nước sau ngày mưa kỷ lục

(Ngày Nay) - Trong ngày 27/10, TP. Huế hứng chịu lượng mưa kỷ lục lên tới 1.085,8mm, con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử khí tượng Việt Nam. Gần như toàn thành phố chìm trong biển nước, hàng nghìn người dân mắc kẹt, nhiều khu vực ngập rất sâu

Lượng mưa lớn nhất từng ghi nhận

Tối 27.10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia xác nhận lượng mưa đo được tại Thừa Thiên Huế trong 24 giờ đã đạt 1.085,8 mm, vượt xa các mức từng ghi nhận trong quá khứ. Đây được xem là trận mưa lớn nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng của Việt Nam, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Các con sông ở TP Huế đồng loạt vượt mức báo động. Sông Hương và sông Ô Lâu đạt đỉnh lũ, trong khi sông Bồ và sông Truồi dù đã giảm nhưng vẫn ở mức rất cao. Đặc biệt, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã lên tới 5,25 m, vượt kỷ lục năm 2020.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa đặc biệt lớn này là do tổ hợp không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, kết hợp với gió Đông ẩm mạnh. Đây là hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn kéo dài ở khu vực miền Trung, và trong trường hợp này, đã đạt đến mức cực đoan hiếm gặp.

Huế hoang tàn trong biển nước

Tối ngày 27/10, nhiều khu vực trung tâm thành phố Huế vẫn chìm sâu trong nước. Các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Bà Triệu, và khu vực ven sông Hương đều bị ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét. Nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào tầng một, đồ đạc bị cuốn trôi, người dân phải dùng xuồng, cano tạm bợ để di chuyển.

Trên mạng xã hội, hình ảnh Huế chìm trong biển nước xuất hiện dày đặc, hàng trăm người dân đăng tải lời kêu cứu, cho biết nước lũ dâng quá nhanh, nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc bệnh nhân mắc kẹt trong nhà mà không thể tự thoát thân.

Trước tình hình khẩn cấp, Công an TP Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ túc trực xuyên đêm. Lực lượng chức năng lội nước, chèo xuồng, dùng ca nô để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, đưa người dân đến nơi an toàn. Nhiều sản phụ ở vùng ngập sâu cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời để sinh nở an toàn.

Theo ghi nhận, hàng trăm trường hợp, trong đó có nhiều cụ già neo đơn, trẻ nhỏ, và người bệnh nặng đã được ứng cứu kịp thời và đưa đến nơi an toàn. Công tác cứu trợ được tiến hành khẩn trương trong điều kiện mưa vẫn không ngớt, dòng nước lũ chảy xiết.

Một cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Huế chia sẻ: “Chúng tôi đã quen với lũ lụt ở Huế, nhưng chưa bao giờ thấy nước dâng nhanh và cao như lần này. Có lúc ca nô không thể vào được vì dòng chảy quá xiết, anh em phải bơi vào kéo người dân ra, trên quốc lộ thì nước ngập gần 1 mét, hàng trăm phương tiện bị ách tắc”.

Bệnh viện Trung ương Huế ngập sâu

Đáng lo ngại nhất là Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở y tế lớn nhất miền Trung cũng bị nước lũ tràn vào. Nhiều khu vực tầng một, bao gồm cả phòng bệnh và khu kỹ thuật, bị ngập sâu, khiến hoạt động điều trị, cấp cứu gặp vô vàn khó khăn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bệnh viện này bị nước lũ bủa vây ở mức nghiêm trọng như vậy.

Lực lượng quân đội và công an đã phải khẩn trương sơ tán bệnh nhân cùng trang thiết bị y tế lên các tầng cao hơn. Nhiều bác sĩ, y tá phải vừa cấp cứu bệnh nhân, vừa dọn nước, di chuyển thiết bị để bảo vệ hệ thống máy móc. Dù đối mặt muôn vàn khó khăn, đội ngũ y tế vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, đảm bảo không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Theo dự báo, mưa lớn ở khu vực miền Trung dự kiến còn kéo dài đến hết ngày 29-10, với lượng mưa phổ biến 200 – 400 mm, cục bộ có nơi lên tới 700 – 800 mm. Từ ngày 30-10, mưa có xu hướng giảm ở khu vực phía Nam nhưng dịch chuyển ra Bắc Trung Bộ, khiến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An cũng có thể hứng chịu mưa lớn tiếp theo.

Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung tiếp tục ở mức rất cao. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, chuẩn bị lương thực, nước sạch, pin sạc dự phòng và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.