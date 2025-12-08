Huế phân bổ 252 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(Ngày Nay) - Trên cơ sở đánh giá thiệt hại và nhu cầu khắc phục, địa phương sẽ phân bổ 252 tỷ đồng trong đợt này (gồm 250 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 2 tỷ đồng do Đắk Lắk hỗ trợ).

Ngày 8/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa VIII tổ chức Kỳ họp thường kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021 - 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; đồng thời xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế Lê Trường Lưu cho biết, kỳ họp sẽ tập trung thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và cơ quan tư pháp; xem xét, quyết nghị các nội dung về ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, môi trường, quốc phòng, quy hoạch và cơ chế tài chính. Trong hai ngày 8 - 9/12, kỳ họp sẽ đề ra các giải pháp trọng tâm cho năm 2026, hướng tới tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.Cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, thành phố Huế xảy ra các đợt lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về hạ tầng, nông nghiệp và nhà ở cùng tài sản của người dân.Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết phương án phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai cho thành phố Huế đến nay là trên 500,5 tỷ đồng, gồm: Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ là 350 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 2 tỷ đồng và nguồn vận động từ Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố đến ngày 12/11 đạt hơn 148,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở đánh giá thiệt hại và nhu cầu khắc phục, địa phương sẽ phân bổ 252 tỷ đồng trong đợt này (gồm 250 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 2 tỷ đồng do Đắk Lắk hỗ trợ).

Cụ thể, thành phố phân bổ 2,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân về nhà ở; bổ sung kinh phí cho các sở, ban, ngành để sửa chữa nhỏ, vệ sinh bùn rác; 14,3 tỷ đồng cho sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ công tác bị hư hỏng do lũ lụt.

Thành phố bổ sung kinh phí 58 tỷ đồng cho các sở, ban, ngành và hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các xã, phường nhằm khắc phục cơ sở hạ tầng giáo dục, công trình văn hóa, di tích; bổ sung 177 tỷ đồng cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các xã, phường khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường đô thị sau lũ.

Đối với số kinh phí Trung ương hỗ trợ còn lại chưa phân bổ 100 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến ưu tiên để khắc phục cơ sở hạ tầng đối với các dự án, công trình lớn và sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố phương án phân bố trong thời gian sớm nhất sau khi thực hiện rà soát lại nhu cầu, hồ sơ công trình, dự án theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân cũng thông qua các nghị quyết quan trọng như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách cấp thành phố; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Điều chỉnh một số nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái đập tràn Hai Nhất và hồ Ta Rinh, xã Nam Đông.