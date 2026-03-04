Việt Nam dừng, không tổ chức du lịch đến những vùng chiến sự

(Ngày Nay) - Tình hình chiến sự căng thẳng ở Trung Đông với cao trào là việc Israel và Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động quân sự, tập kích Iran ngày 28/2 đã làm ngưng trệ tình hình du lịch tại khu vực này. Nhằm ứng phó kịp thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Cụ thể, trong công văn số 400/CDLQGVN-LH (ngày 2/3) về việc ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước bối cảnh xung đột, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu rõ, trên thế giới ở một số khu vực đang diễn ra bất ổn, xung đột nhất là Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, khách du lịch. Trước tình hình đó, thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; đồng thời nghiêm túc tuân thủ các khuyến cáo liên quan.

Cục yêu cầu các đơn vị dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự, khu vực nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao. Đối với các đoàn khách đang lưu lại tại những địa bàn bị ảnh hưởng, doanh nghiệp cần giữ liên hệ chặt chẽ với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để bảo đảm an toàn cho du khách, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu yêu cầu các doanh nghiệp du lịch nghiêm túc triển khai các nội dung của công văn. Trong trường hợp phát sinh sự cố, các đơn vị phải báo cáo kịp thời về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) để phối hợp xử lý.

Một số nước trong khu vực Trung Đông được khách du lịch Việt Nam lựa chọn là: Dubai, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập… Đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam (Vietluxtour, Tràng An Travel, Vietravel, VietFoot Travel…) cho biết đã dừng các tour đưa khách đến khu vực Trung Đông.

Để giải quyết khủng hoảng du lịch tại Trung Đông, các đơn vị du lịch trong nước đã chủ động rà soát kế hoạch khai thác tuyến, tăng cường đa dạng hóa hành trình, đặc biệt là các tuyến châu Âu không trung chuyển qua Trung Đông; sử dụng các tuyến bay trọn gói (charter) hoặc phương án kết nối qua Đông Á nhằm giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất, bảo đảm tính linh hoạt và ổn định trong dài hạn.

Trung Đông là thị trường du lịch sôi động, không chỉ giữ vai trò trung chuyển hàng không toàn cầu mà còn là thị trường nguồn khách có mức chi tiêu cao, đồng thời sở hữu khả năng kết nối thuận lợi đến châu Âu, châu Phi và Nam Á. Đầu năm 2026, ngành công nghiệp du lịch Trung Đông ghi nhận lượng đặt chỗ du lịch khu vực đạt gần 101,2 tỷ USD, tăng 23% so với mức trước đại dịch COVID-19. Diễn biến địa chính trị tại đây làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và trung chuyển quốc tế. Việc hạn chế không phận hoặc điều chỉnh khai thác có khả năng dẫn đến thay đổi lịch trình và gia tăng chi phí vận hành trong giai đoạn có chiến sự. Theo nhận định của chuyên gia, những thay đổi này mang tính thời điểm. Các hãng hàng không quốc tế với năng lực điều phối linh hoạt thường nhanh chóng xây dựng nhiều phương án bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Giá vé có thể điều chỉnh, tâm lý khách du lịch sẽ thận trọng hơn, song nhu cầu du lịch quốc tế khó có khả năng đóng băng.