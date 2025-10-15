Intel trở lại đường đua AI: Hé lộ chip "siêu trí tuệ" sắp ra mắt

(Ngày Nay) - Từng bị xem là “ông vua ngủ quên” của ngành bán dẫn, Intel nay trở lại với tham vọng lật ngược bàn cờ AI. Từ chip Crescent Island cho trung tâm dữ liệu đến Panther Lake cho PC, ông lớn công nghệ Mỹ đang tung đòn phản công quyết liệt trong cuộc chiến chip trị giá hàng trăm tỷ USD, mở đầu cho một kỷ nguyên cạnh tranh mới.

Intel đã công bố một con chip trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn mới dành cho trung tâm dữ liệu, dự kiến ra mắt vào năm tới. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ của hãng nhằm giành lại chỗ đứng trong thị trường chip AI đang bùng nổ.

Tại hội nghị Open Compute Summit hôm thứ Ba (14/10), Giám đốc công nghệ Intel Sachin Katti cho biết con chip mới - một GPU có tên “Crescent Island” - được tối ưu hóa cho hiệu suất năng lượng và có thể hỗ trợ nhiều tác vụ khác nhau, đặc biệt là chạy các ứng dụng AI và xử lý suy luận.

“Chúng tôi tập trung vào khả năng suy luận, tối ưu cho AI, mang lại hiệu năng tốt nhất trên từng đồng chi phí”, ông Katti nhấn mạnh.

Crescent Island là nỗ lực mới nhất của Intel trong việc tận dụng “cơn sốt” chi tiêu cho AI, vốn đã giúp đối thủ AMD và Nvidia thu về hàng tỷ USD doanh thu. Tuy nhiên, kế hoạch của Intel vẫn đang đi sau các đối thủ, phản ánh thách thức to lớn mà ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ sư phải đối mặt nếu muốn chiếm lĩnh một phần đáng kể thị trường chip AI.

Sau thời gian dài đình trệ các dự án như dòng chip Gaudi hay bộ xử lý Falcon Shores, CEO Lip-Bu Tan đã tuyên bố sẽ tái khởi động toàn bộ nỗ lực AI của công ty.

Crescent Island sẽ có 160 GB bộ nhớ - chậm hơn loại chip HBM (bộ nhớ băng thông cao) đang được các tập đoàn AMD và Nvidia sử dụng cho chip trung tâm dữ liệu. Thiết kế của chip dựa trên nền tảng GPU tiêu dùng trước đây của Intel, song công ty chưa tiết lộ quy trình sản xuất cụ thể.

Chiến lược “mở” và kế hoạch dài hạn

Kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào tháng 11/2022, nhu cầu GPU để chạy khối lượng công việc AI trong trung tâm dữ liệu đã tăng vọt, dẫn đến tình trạng khan hàng và giá cao ngất ngưởng.

Tại sự kiện ở San Jose, ông Katti tiết lộ Intel sẽ ra mắt chip AI trung tâm dữ liệu mới hàng năm, theo nhịp độ tương tự các đối thủ như AMD, Nvidia và những công ty điện toán đám mây tự sản xuất chip riêng.

“Thay vì cố gắng thiết kế một con chip có thể làm được mọi thứ, trọng tâm của chúng tôi giờ đây là tính năng suy luận", đại diện Intel nói.

Intel cũng theo đuổi chiến lược tiếp cận mở và theo module, cho phép khách hàng phối hợp và kết hợp (mix & match) chip từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Đáng chú ý, tháng trước tập đoàn Nvidia tuyên bố đầu tư 5 tỷ USD để mua khoảng 4% cổ phần của Intel, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất, đồng thời hợp tác phát triển các dòng chip PC và trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Theo Giám đốc công nghệ Intel, thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch đảm bảo CPU của Intel có mặt trong mọi hệ thống AI được bán ra thị trường.

Intel mở rộng sang mảng chip cho Bộ xử lý Trung tâm (PC)

Song song với lĩnh vực trung tâm dữ liệu, Intel cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ ở mảng chip PC. Mới đây, hãng đã công bố bộ xử lý Panther Lake, dự kiến xuất hiện vào năm tới.

Panther Lake được sản xuất trên công nghệ 18A - công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất hiện nay - ngay tại nhà máy Fab 52 ở Arizona (Mỹ), hiện đã hoạt động toàn phần và chuẩn bị tăng sản lượng.

Cũng tại cơ sở này, Intel đang phát triển máy chủ Xeon 6+ tích hợp chip 18A, dự kiến ra mắt nửa đầu năm 2026.

Thời điểm quyết định cho Intel

Những bước đi liên tiếp này diễn ra trong giai đoạn then chốt với Intel - công ty từng là biểu tượng của ngành bán dẫn Mỹ nhưng đã tụt lại phía sau trong cuộc cách mạng AI.

Tháng 8 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã nắm 10% cổ phần Intel nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Ngoài ra, hãng cũng nhận vốn đầu tư từ SoftBank và Nvidia, thể hiện niềm tin của các ông lớn công nghệ vào nỗ lực tái cấu trúc của Intel.

Kể từ khi Lip-Bu Tan chính thức đảm nhận vai trò CEO hồi tháng 3, ông đã chịu sức ép khổng lồ từ giới đầu tư và chính trị.

Dù vậy, cổ phiếu Intel đã tăng tới 87% trong năm nay, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào một cuộc lội ngược dòng thực sự - bắt đầu bằng hai con chip Crescent Island và Panther Lake.