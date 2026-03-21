Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia

(Ngày Nay) - Tờ Wall Street Journal ngày 21/3 đưa tin đảo Diego Garcia, nơi đặt căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh, đã bị Iran tấn công bằng ít nhất hai tên lửa đạn đạo tầm trung.
Dẫn các nguồn thạo tin, tờ báo cho hay cả hai tên lửa đều không nhắm trúng căn cứ. Một trong hai tên lửa đã gặp trục trặc và rơi khi đang bay, trong khi quả còn lại bị một tàu chiến Mỹ phóng tên lửa đánh chặn nhằm vô hiệu hóa. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết chưa thể xác nhận liệu vụ đánh chặn có thành công hoàn toàn hay không.

Dù không gây thiệt hại trực tiếp, động thái này được đánh giá là bước đi đáng chú ý của Tehran nhằm mở rộng phạm vi răn đe vượt ra ngoài Trung Đông, hướng tới các lợi ích chiến lược của Mỹ.

Trong khi đó, kênh CNN dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận vụ phóng, đồng thời nhấn mạnh Diego Garcia là căn cứ tiền phương then chốt, giữ vai trò trung tâm hậu cần cho các chiến dịch quân sự xa lãnh thổ, cũng như là sân bay quan trọng phục vụ lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ.

Diego Garcia nằm ở khu vực trung tâm Ấn Độ Dương, phía Nam đường xích đạo, và được xem là vị trí chiến lược quan trọng đối với các hoạt động quân sự của phương Tây.

Hãng tin Reuters cho biết Nhà Trắng, Đại sứ quán Anh tại Washington và Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Việc Iran nhắm mục tiêu tới Diego Garcia - cách lãnh thổ nước này khoảng 4.000 km - cho thấy khả năng tầm bắn của các hệ thống tên lửa có thể vượt xa những gì Tehran từng công bố. Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran “cố ý đặt giới hạn” tầm bắn tên lửa ở mức 2.000 km.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2. Theo một số nguồn tin, các đợt tấn công này đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Tehran sau đó đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và căn cứ quân sự của Mỹ ở một số quốc gia vùng Vịnh.

Diễn biến này cũng diễn ra trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến chủ quyền quần đảo Chagos, nơi Diego Garcia tọa lạc, vẫn chưa hạ nhiệt. Theo trang The Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ “rất thất vọng” với Thủ tướng Anh Keir Starmer về kế hoạch chuyển giao chủ quyền quần đảo này cho Mauritius nhằm duy trì hiện trạng căn cứ quân sự Anh - Mỹ.

Ông Trump, người ban đầu ủng hộ nhưng sau đó thay đổi lập trường, cho rằng thỏa thuận Chagos mang màu sắc cấp tiến.

