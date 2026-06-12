Việt Nam đồng chủ trì Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi tại Liên hợp quốc

(Ngày Nay) - Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về vai trò của vui chơi; thúc đẩy giáo dục thông qua vui chơi.

Ngày 11/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa.

Sự kiện do Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, trên cương vị Chủ tịch Ngày Quốc tế vui chơi năm 2026, phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Quỹ LEGO cùng Nhóm nòng cốt gồm Phái đoàn các nước Bulgaria, El Salvador, Jamaica, Kenya và Luxembourg đồng tổ chức.

Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là Phiên thảo luận cấp cao với chủ đề “Bảo vệ vui chơi, bảo vệ tuổi thơ.”

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Điều hành UNICEF Catherine Russell khẳng định vui chơi là quyền cơ bản của trẻ em được ghi nhận trong Công ước về Quyền trẻ em; nhấn mạnh vui chơi giúp trẻ phát triển các kỹ năng nhận thức, cảm xúc và xã hội, đồng thời góp phần xây dựng các cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết và bền vững hơn.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều sáng kiến và cam kết nhằm thúc đẩy quyền vui chơi, tăng cường giáo dục thông qua vui chơi, xây dựng các không gian công cộng thân thiện với trẻ em và lồng ghép quyền vui chơi vào các chính sách phát triển quốc gia.

Dấu ấn của chương trình là việc các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia đã trực tiếp điều hành một số nội dung thảo luận, hồn nhiên chia sẻ những trải nghiệm và mong muốn về không gian và cơ hội vui chơi an toàn, tự do và sáng tạo. Những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc của các em đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng rộng rãi từ các đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Ngày Quốc tế vui chơi năm 2026, nhấn mạnh vui chơi là quyền cơ bản của mọi trẻ em và cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong thực tiễn.

Đại sứ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc về vai trò của vui chơi; thúc đẩy giáo dục thông qua vui chơi và phát triển các không gian an toàn, thân thiện với trẻ em tại trường học, cộng đồng cũng như trên môi trường số.

Đại sứ cũng chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam trong giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ em học tập, vui chơi và phát triển; khẳng định bảo vệ quyền vui chơi chính là bảo vệ tuổi thơ, góp phần xây dựng một tương lai phát triển toàn diện và bền vững cho mọi trẻ em.

Bên cạnh Phiên thảo luận cấp cao, nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo và tương tác đã được tổ chức tại khuôn viên trụ sở Liên hợp quốc, thu hút sự tham gia của cả trẻ em và người lớn.

Đặc biệt, nhân dịp khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, Ban tổ chức cũng đã tổ chức sự kiện theo dõi trực tiếp trận đấu mở màn giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi.

Ngày 25/3/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 78/268 lấy ngày 11/6 hằng năm là Ngày quốc tế vui chơi theo sáng kiến của Việt Nam cùng các nước trong Nhóm nòng cốt gồm Bulgaria, El Salvador, Jamaica, Kenya và Luxembourg, với 138 quốc gia đồng bảo trợ.

Nghị quyết ghi nhận vai trò quan trọng của vui chơi đối với sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội ở mọi lứa tuổi, đồng thời kêu gọi các nước thành viên và cơ quan Liên hợp quốc tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực nhằm bảo đảm quyền vui chơi cho trẻ em trên thế giới.