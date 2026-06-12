Nga đánh giá triển vọng hợp tác kinh tế với Mỹ, châu Âu

(Ngày Nay) - Nga duy trì liên lạc và mở rộng hợp tác kinh tế với Mỹ, châu Âu, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh xung đột Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho biết Nga vẫn thường xuyên liên lạc với phía Mỹ nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế song phương.

Trong bài trả lời phỏng vấn của tờ Berliner Zeitung (Đức) đăng phát ngày 11/6, ông Dmitriev cung cấp thông tin về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ Nga-Mỹ, Nga-Đức, cuộc xung đột tại Ukraine và sự trở lại của các doanh nghiệp phương Tây.

Về quan hệ Nga-Mỹ, ông Dmitriev cho biết ông thường xuyên liên lạc với ông Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và doanh nhân Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump.

Dự kiến, ông sẽ có cuộc gặp tiếp theo với 2 người này trong tháng 6 với trọng tâm thảo luận về quan hệ hai nước, đặc biệt là các cơ hội hợp tác kinh tế và mở rộng quan hệ thương mại song phương, bên cạnh nội dung về cuộc xung đột tại Ukraine.

Cũng theo ông Dmitriev, Nga duy trì lập trường nhất quán về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đúng như tinh thần đã được Tổng thống Vladimir Putin nhắc tới nhiều lần.

Ông Dmitriev cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiểu rõ lập trường của cả Nga và Mỹ về tiến trình giải quyết xung đột, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận của các nước châu Âu đang dần thay đổi theo hướng thực tế hơn.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, Đặc phái viên Tổng thống Nga cho biết Moskva đã nhận được tín hiệu từ doanh nghiệp của nhiều nước châu Âu về mong muốn quay trở lại thị trường Nga.

Một số doanh nghiệp phương Tây vẫn đang hoạt động tại Nga, trong khi số khác đã sẵn sàng khôi phục hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đang hứng chịu những tác động nhất định do xung đột ở Trung Đông.

Ông Dmitriev cho rằng bên cạnh vai trò của giới chính trị và ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc tăng cường hợp tác và thúc đẩy thịnh vượng giữa các quốc gia.

Đề cập đến quan hệ Nga-Đức, ông Dmitriev nhận định việc khôi phục hợp tác giữa hai nước sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, bởi sự kết hợp giữa nguồn lực của Nga và công nghệ của Đức có thể tạo ra động lực phát triển kinh tế đáng kể.