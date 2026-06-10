EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng nhiều lĩnh vực mới

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, mở rộng các biện pháp hạn chế sang năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên đưa ngành thủy sản vào diện bị ảnh hưởng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/6 đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên bao gồm cả ngành thủy sản.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), gói trừng phạt mới tập trung vào việc siết chặt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là dầu mỏ.

EU đề xuất duy trì cơ chế trần giá dầu Nga ở mức hiện tại khoảng 44 USD/thùng đến tháng 1/2027, nhằm hạn chế khả năng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng tôi đang mở rộng các lệnh cấm giao dịch đối với 31 ngân hàng Nga và thêm 20 ngân hàng, công ty tiền số và nhà giao dịch dầu tại các nước thứ ba.” Bà khẳng định mục tiêu là tiếp tục làm suy yếu nền tảng kinh tế của Nga.

Trong lĩnh vực năng lượng và vận tải, EU đề xuất bổ sung 30 tàu vào danh sách trừng phạt, bao gồm các tàu bị cáo buộc giúp Moskva né tránh lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ngoài ra, các cảng, sân bay và nhà máy lọc dầu liên quan đến dầu Nga cũng có thể bị hạn chế giao dịch. Việc bán tàu chở dầu LNG cho Nga cũng bị đưa vào diện cấm.

Về thương mại, EU dự kiến siết xuất khẩu các mặt hàng và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là thiết bị liên quan đến máy bay không người lái. Đồng thời, khối này sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa trị giá khoảng 60 triệu euro, bao gồm một số kim loại và phụ tùng ôtô.

Lần đầu tiên, lĩnh vực thủy sản của Nga cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, với việc hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm như cá tuyết và các loại cá biển khác.

Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất cấm nhập cảnh vào EU đối với những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu. Bà von der Leyen nhấn mạnh đây là biện pháp nhằm “đảm bảo châu Âu không còn là điểm đến cho những người tham gia cuộc chiến.”

Theo Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại EU Kaja Kallas, gói trừng phạt mới cũng nhằm vào các cảng và sân bay của Nga, với đề xuất cấm giao dịch liên quan đến 2 cảng biển và 4 sân bay.

Ngoài ra, EU tiếp tục mở rộng danh sách các thực thể tại nước thứ ba bị hạn chế giao dịch, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền số và doanh nghiệp dầu mỏ, nhằm ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt.

PV
EU Nga Liên minh châu Âu xuất khẩu năng lượng dầu mỏ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
(Ngày Nay) - Với nhiều du khách, điều hấp dẫn của road trip nằm ở cả hành trình lẫn đích đến.. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng ki-lô-mét đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com, 93% du khách Việt Nam chia sẻ rằng road trip hấp dẫn họ bởi sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.
Sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” lưu ý đôi khi “chúng ta quá trách nhiệm, quá tất bật, quá quen với nhịp phải chạy, nên có lúc ta quên mất câu hỏi căn bản nhất: “Đời sống này, công việc này, rốt cuộc đang phục vụ cho điều gì?”. Trong thời đại mà ai cũng được khuyến khích phải nhanh hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, việc dám dừng để hỏi lại “mình có còn là mình không?” đôi khi là một biểu hiện của dũng khí rất lớn”
“Công việc, con ngựa & chúng ta”: Làm sao nghỉ việc trong sáng suốt và bình an?
(Ngày Nay) - Cuốn sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” (Mây Thong Dong và NXB Dân Trí ấn hành tháng 6/2026) là tác phẩm chung đầu tiên của hai tác giả: nhà báo/cư sĩ Lưu Đình Long và kiến trúc sư/tác giả Nguyễn Đinh Khoa gợi mở những tham khảo cho người trẻ đối diện những làn sóng thay đổi nghề nghiệp trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng vì trí tuệ nhân tạo AI.
Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.