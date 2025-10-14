Israel đặt thời hạn để Hamas trao trả toàn bộ thi thể các con tin thiệt mạng

(Ngày Nay) - Israel đã đặt ra hạn chót là cuối ngày 14/10 để lực lượng Hamas trao trả thi thể các con tin đã thiệt mạng, sau khi cáo buộc nhóm vũ trang này không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn vì không bàn giao đầy đủ thi thể các nạn nhân.

Các bên trung gian cho biết Hamas đang gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các thi thể. Nhóm này từng tuyên bố việc thu hồi thi thể các con tin có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tuy nhiên, theo đài truyền hình công cộng Kan, phía Israel tin rằng Hamas hiện vẫn đang giữ một số thi thể nhưng chưa bàn giao. Một nhà ngoại giao Arập trung gian nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và thỏa thuận hiện tại ở Gaza không bị đe dọa.

Chiều tối 13/10, Hamas đã bàn giao 4 quan tài chứa thi thể mà nhóm này tuyên bố là của 4 con tin đã bị thiệt mạng tại Gaza. Tuy nhiên, nhóm này không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến 24 thi thể con tin còn lại. Hiện Viện Pháp y Abu Kabir ở Tel Aviv đang xác định danh tính các thi thể. Trong quá khứ, Hamas từng giao nhầm thi thể không liên quan thay vì các con tin.

Trước đó, trong ngày 13/10, Hamas đã thả nhóm con tin còn sống cuối cùng - gồm 20 người - sau khi Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza và trước thềm các cuộc đàm phán về tương lai của vùng đất này. Israel cũng đã phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Kế hoạch hòa bình tại Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được công bố ngày 29/9, bao gồm 20 điểm chính, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức gắn với điều kiện thả con tin trong vòng 72 giờ. Văn kiện cũng đề xuất rằng Hamas và các nhóm Palestine khác trước mắt không được tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc quản lý Dải Gaza, mà quyền kiểm soát nên được chuyển giao cho một chính quyền kỹ trị dưới sự giám sát quốc tế, đứng đầu là Tổng thống Trump.