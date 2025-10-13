Tổng thống Mỹ tuyên bố xung đột Hamas - Israel đã kết thúc

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 tuyên bố xung đột ở Gaza “đã kết thúc” khi ông lên đường thực hiện chuyến công du Israel và Ai Cập, tiếp tục thúc đẩy hòa bình khu vực Trung Đông.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump bác bỏ những lo ngại liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas. Ông bày tỏ tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì trong bối cảnh các bên tham chiến đều đã mệt mỏi và xung đột Trung Đông đã kéo dài hàng thế kỷ.

Theo kế hoạch, tại Israel, ông Trump dự kiến gặp thân nhân các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công xuyên biên giới ngày 7/10/2023, trước khi phát biểu tại Quốc hội Israel ở Jerusalem. Sau đó, ông sẽ tới Ai Cập để cùng Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh quy tụ hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới nhằm ủng hộ kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Iran là một trong số các nước được mời tham dự hội nghị này, song đã từ chối.

Theo lộ trình do Tổng thống Mỹ đề xuất, khi Hamas trao trả con tin, Israel bắt đầu thả khoảng 2.000 người bị giam giữ. Tuy nhiên, các nhà đàm phán vẫn đang tranh cãi về những thỏa thuận cuối cùng, với hai nguồn tin từ Hamas cho biết nhóm này đang yêu cầu Israel đưa 7 lãnh đạo cấp cao của Palestine vào danh sách những người được thả.

Liên quan công tác cứu trợ nhân đạo tại Gaza, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) thông báo nhiều lều trại cho các gia đình di tản, thịt đông lạnh, trái cây tươi, bột mì và thuốc men đã được chuyển vào Gaza trong suốt cả ngày 12/10. LHQ và các đối tác đã phân phát hàng trăm nghìn suất ăn nóng và bánh mì, cả ở phía Nam và phía Bắc.

OCHA cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của Israel cho phép tiếp tục viện trợ, nâng tổng số lượng hàng viện trợ được thông quan lên 190.000 tấn, bao gồm thực phẩm, vật dụng tạm trú, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Trong thời gian tới, LHQ chủ trương mở rộng quy mô cung cấp lương thực trên khắp Gaza để tiếp cận 2,1 triệu người cần viện trợ lương thực và khoảng 500.000 người cần dinh dưỡng; khôi phục hệ thống y tế, bao gồm việc tái lập giám sát dịch bệnh ở cấp cộng đồng; cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh cho 1,4 triệu người; thực hiện việc mở rộng quy mô lớn về cung cấp nơi trú ẩn và mở lại các không gian học tập tạm thời để phục vụ các hoạt động cho 700.000 trẻ em trong độ tuổi đi học.

Liên quan đến tái thiết Gaza, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 12/10 cho biết với mong muốn tái thiết Gaza để người dân tại đây có thể sinh sống an toàn, các nước Arập sẽ đóng góp phần lớn nguồn lực kinh tế cho việc tái thiết Dải Gaza sau xung đột trong khi Mỹ sẽ cung cấp cam kết ngoại giao.

Về quan hệ ngoại giao giữa Israel và các nước trong khu vực, kênh truyền hình 12 của Israel dẫn nguồn tin Hoàng gia Saudi Arabia ngày 12/10 cho biết Riyadh sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel khi nước này có một chính phủ khác, chấp nhận giải pháp hai nhà nước.

Theo đó, việc bình thường hóa ít có khả năng xảy ra dưới chính phủ hiện tại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, song có thể diễn ra trước cuối tháng 10/2026 - tức hơn 1 năm nữa - nếu một chính phủ mới được thành lập, chấp nhận nguyên tắc hai nhà nước đồng thời chấm dứt khủng hoảng Trung Đông.

Cùng ngày, báo Washington Post đưa tin một loạt nước Arập, trong đó có Bahrain, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đã mở rộng hợp tác quân sự với Israel, dù công khai lên án cuộc xung đột giữa Israel với Phong trào Hamas.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết chính phủ nước này sẽ đánh giá lại tình hình liên quan tới quyết định đình chỉ một số hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang Israel, trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra cùng ngày nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Trước đó, hồi tháng 8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo Berlin sẽ tạm ngừng cấp phép xuất khẩu các sản phẩm quân sự có thể được sử dụng tại Dải Gaza cho tới khi có thông báo mới. Theo hãng tin DPA, kể từ thời điểm đó, Đức chưa cấp bất kỳ giấy phép xuất khẩu vũ khí nào cho Israel.