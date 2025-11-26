Israel điều trị ung thư máu bằng liệu pháp tế bào biến đổi gene

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Trong một bước đột phá về công nghệ và y học, các bác sĩ Israel tại Trung tâm Y khoa Rabin đã thực hiện thành công liệu pháp tế bào được biến đổi gene, để điều trị cho ba bệnh nhân mắc đa u tủy – một dạng ung thư máu.
Israel điều trị ung thư máu bằng liệu pháp tế bào biến đổi gene

Các nhà khoa học tại Viện Tiên phong Ung thư Tích hợp Samueli thuộc Trung tâm Y khoa Rabin đã nghiên cứu ra các liệu pháp tế bào biến đổi gene dựa trên công nghệ CAR-T (Chimeric Antigen Receptor), hướng đến điều trị cho những bệnh nhân đa u tủy kháng trị.

Công nghệ CAR-T là một trong những đổi mới tiên tiến nhất trong điều trị ung thư hiện đại, sử dụng chính các tế bào miễn dịch (tế bào T) của bệnh nhân để tiêu diệt tế bào ung thư. Tế bào T được biến đổi gene trong phòng thí nghiệm để gắn thụ thể CAR, giúp chúng nhận diện và phá hủy các tế bào ác tính, trước khi được truyền trở lại cơ thể bệnh nhân nhằm tấn công ung thư.

Đa u tủy là ung thư tủy xương, với khoảng 550 ca mắc mới mỗi năm tại Israel. Dù các lựa chọn điều trị ngày càng đa dạng và tuổi thọ bệnh nhân được cải thiện đáng kể, song vẫn có một số người bệnh không đáp ứng với các liệu pháp hiện có, đặt ra nhu cầu cấp thiết về các phương pháp tiên tiến hơn. Ba bệnh nhân đầu tiên được tiếp nhận điều trị đều không gặp bất kỳ biến chứng nào và đã xuất viện đúng kế hoạch.

Bác sĩ Iuliana Vaxman, Trưởng Trung tâm Đa u tủy và Rối loạn tế bào huyết tương hiếm tại Trung tâm Ung thư Davidoff thuộc Trung tâm Y khoa Rabin, nhấn mạnh: "Đây là tin rất quan trọng đối với người bệnh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp điều trị toàn diện ngay tại trung tâm mới, và việc công nghệ tiên tiến, sản xuất nội địa này có sẵn tại RMC giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đó”.

Còn giáo sư Gal Markel, Giám đốc Trung tâm Ung thư Davidoff, cho biết liệu pháp này không chỉ dành cho bệnh nhân đa u tủy. Ông khẳng định sẽ sớm mở rộng nghiên cứu và điều trị CAR-T sang các khối u đặc như ung thư gan, ung thư phổi, và sau đó là các bệnh tự miễn.

PV
Israel điều trị ung thư máu biến đổi gene

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm. (Ảnh: TTXVN phát)
Việt Nam–Sri Lanka mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng và ưu tiên
(Ngày Nay) - Ngày 25/11, tại Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã gặp Tiến sĩ Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka–Việt Nam, nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân.
Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV
Khu vực phía Nam đang là "điểm nóng" của dịch HIV
(Ngày Nay) - Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; hơn 68% ca nhiễm HIV mới được phát hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh; lây nhiễm tăng cao ở nhóm nam chuyển giới, nhóm MSM.
Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh
Những trí tuệ hàng đầu chung tay tìm lời giải cho tương lai bền vững của hành tinh
(Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu với những hiện tượng khí tượng cực đoan, suy giảm tài nguyên và áp lực lên hệ sinh thái đang đặt ra yêu cầu tái định hình các mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ. Những chủ đề trọng yếu này sẽ là nội dung thảo luận tại tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, diễn ra ngày 4/12 tới tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 .
Một ngôi nhà bị sập ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, Phú Yên (cũ)
Vùng lũ Phú Yên: Phơi lúa trong mưa
(Ngày Nay) -Với những người ở thành phố như tôi, không thể tưởng tượng được trên nhiều con đường làng ở Phú Yên (cũ) vẫn không ngớt mưa gió lúc này, người dân lại đang phơi lúa bị nhấn chìm trong nước bạc trong trận lũ vừa qua. Họ phơi lúa bằng hy vọng chứ không phải bằng nắng trời, với ước mong cứu vớt được chút công sức sau một vụ mùa.