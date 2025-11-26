Israel điều trị ung thư máu bằng liệu pháp tế bào biến đổi gene

(Ngày Nay) - Trong một bước đột phá về công nghệ và y học, các bác sĩ Israel tại Trung tâm Y khoa Rabin đã thực hiện thành công liệu pháp tế bào được biến đổi gene, để điều trị cho ba bệnh nhân mắc đa u tủy – một dạng ung thư máu.

Các nhà khoa học tại Viện Tiên phong Ung thư Tích hợp Samueli thuộc Trung tâm Y khoa Rabin đã nghiên cứu ra các liệu pháp tế bào biến đổi gene dựa trên công nghệ CAR-T (Chimeric Antigen Receptor), hướng đến điều trị cho những bệnh nhân đa u tủy kháng trị.

Công nghệ CAR-T là một trong những đổi mới tiên tiến nhất trong điều trị ung thư hiện đại, sử dụng chính các tế bào miễn dịch (tế bào T) của bệnh nhân để tiêu diệt tế bào ung thư. Tế bào T được biến đổi gene trong phòng thí nghiệm để gắn thụ thể CAR, giúp chúng nhận diện và phá hủy các tế bào ác tính, trước khi được truyền trở lại cơ thể bệnh nhân nhằm tấn công ung thư.

Đa u tủy là ung thư tủy xương, với khoảng 550 ca mắc mới mỗi năm tại Israel. Dù các lựa chọn điều trị ngày càng đa dạng và tuổi thọ bệnh nhân được cải thiện đáng kể, song vẫn có một số người bệnh không đáp ứng với các liệu pháp hiện có, đặt ra nhu cầu cấp thiết về các phương pháp tiên tiến hơn. Ba bệnh nhân đầu tiên được tiếp nhận điều trị đều không gặp bất kỳ biến chứng nào và đã xuất viện đúng kế hoạch.

Bác sĩ Iuliana Vaxman, Trưởng Trung tâm Đa u tủy và Rối loạn tế bào huyết tương hiếm tại Trung tâm Ung thư Davidoff thuộc Trung tâm Y khoa Rabin, nhấn mạnh: "Đây là tin rất quan trọng đối với người bệnh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp điều trị toàn diện ngay tại trung tâm mới, và việc công nghệ tiên tiến, sản xuất nội địa này có sẵn tại RMC giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đó”.

Còn giáo sư Gal Markel, Giám đốc Trung tâm Ung thư Davidoff, cho biết liệu pháp này không chỉ dành cho bệnh nhân đa u tủy. Ông khẳng định sẽ sớm mở rộng nghiên cứu và điều trị CAR-T sang các khối u đặc như ung thư gan, ung thư phổi, và sau đó là các bệnh tự miễn.