Triển vọng mới về điều trị ung thư chính xác và ít độc tính

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) của Australia đã phát triển các hạt kim loại siêu nhỏ có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây tổn hại đến mô khỏe mạnh, mở ra triển vọng cho những liệu pháp điều trị ung thư chính xác và ít độc tính hơn.

Theo thông báo của RMIT ngày 24/10, công trình vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm trên tế bào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, chưa được tiến hành trên động vật hay người, song đã gợi mở một chiến lược mới khai thác chính “điểm yếu” của tế bào ung thư.

Nhóm nghiên cứu quốc tế do RMIT dẫn đầu đã tạo ra các hạt nano (nanodot) từ molybden oxide - một hợp chất của kim loại hiếm molybden thường được dùng trong ngành điện tử và chế tạo hợp kim. Bằng cách điều chỉnh thành phần hóa học, các nhà khoa học khiến hạt nano có thể giải phóng các phân tử oxy phản ứng (ROS) - dạng oxy không ổn định có khả năng làm tổn thương và kích hoạt cơ chế tự hủy của tế bào ung thư.

Kết quả thử nghiệm cho thấy chỉ sau 24 giờ, các hạt nano đã tiêu diệt lượng tế bào ung thư cổ tử cung gấp 3 lần so với tế bào khỏe mạnh, mà không cần chiếu sáng – điều hiếm gặp trong các công nghệ dựa trên stress oxy hóa. Các công nghệ dựa trên stress oxy hóa bao gồm kỹ thuật hình ảnh (MRI, quang học), kỹ thuật tế bào và mô (miễn dịch mô hóa học, phân tích huỳnh quang), phương pháp tính toán (phân tích đường dẫn, mô phỏng động lực học phân tử) và các phương pháp sinh học phân tử (sinh thiết lỏng, phân tích bộ gene, phiên mã và chuyển hóa). Các công nghệ này được sử dụng để đánh giá, đo lường và hiểu rõ hơn về stress oxy hóa ở các cấp độ khác nhau, từ cấp độ phân tử đến cấp độ sinh học trong cơ thể.

Trưởng nhóm nghiên cứu trên – nhà khoa học Zhang Baoyue thuộc Trường Kỹ thuật RMIT - giải thích: “Tế bào ung thư vốn đã sống trong môi trường stress cao hơn tế bào bình thường. Các hạt của chúng tôi chỉ cần đẩy stress đó thêm một chút – đủ để khiến tế bào ung thư tự hủy, trong khi tế bào khỏe mạnh vẫn chịu đựng tốt”.

Theo nhóm nghiên cứu, hầu hết các phương pháp điều trị ung thư hiện nay đều ảnh hưởng đồng thời đến cả tế bào ung thư và mô lành. Tuy nhiên, các công nghệ có thể chọn lọc gây stress cho tế bào ung thư hứa hẹn mang lại liệu pháp điều trị nhẹ nhàng và chính xác hơn.

Ngoài ra, các hạt này được tạo từ oxy kim loại phổ biến thay vì kim loại quý hoặc độc hại như vàng hay bạc, giúp giảm chi phí và rủi ro khi phát triển thành thuốc điều trị.